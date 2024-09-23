Кошки и цитрусы: почему любимцы бегут от запаха апельсинов

Как безопасно использовать цитрусы для отпугивания кошек

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — удивительные создания, обладающие очень тонким и чувствительным обонянием. Их способность ощущать даже самые слабые запахи значительно превосходит человеческие возможности.

Фото: openverse.org by Fabian, CC BY 3.0

Однако эта чувствительность делает их особенно уязвимыми к определённым ароматам, которые могут быть для нас приятными, но абсолютно невыносимыми для кошек. Ярким примером таких запахов являются цитрусовые.

Цитрусовые — это группа деревьев и кустарников, происхождение которых берёт начало в Древнем Китае. Эти растения, вечнозелёные по своей природе, широко культивируются по всему миру. Плоды цитрусовых, такие как апельсины, лимоны и мандарины, служат важным источником витамина С и других полезных веществ. Их употребляют в пищу, а из кожуры и косточек получают эфирные масла.

Несмотря на всю пользу для человека, кошки цитрусовые не переносят, в первую очередь из-за их резкого запаха. Для чувствительной слизистой кошек этот аромат является сильным раздражителем. Если ваша кошка, например, не реагирует на запах лимона, это может свидетельствовать о нарушении её обоняния, возможно, вызванного простудой.

Однако, есть и положительный момент. Запах цитрусовых можно использовать для того, чтобы отвадить кошку от определённых мест в доме. Если ваш пушистый друг любит точить когти о ковры или мебель, попробуйте разложить корки лимона или лайма в этих местах или протереть поверхности их мякотью. Это может помочь решить проблему.

Но будьте осторожны: цитрусовые могут вызвать аллергию у кошек. Если животное начинает чихать, кашлять или чесаться, немедленно прекратите использовать цитрусовые и обратитесь к ветеринару, чтобы предотвратить возможные серьёзные осложнения, такие как анафилактический шок.

Ранее Pravda.ru сообщала, как с помощью цитрусовых отвадить кошек от того, чтобы лазить по шторам.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.





Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae). Самый известный представитель этой группы — род цитрус (Citrus), ряд видов которого (апельсин, грейпфрут, лимон, мандарин и некоторые другие) — широко распространённые садовые плодовые деревья, культивируемые в промышленных масштабах в странах с подходящим климатом; их плоды (гесперидии) ценятся за пищевые качества и являются важным экспортным товаром.





Анафилакти́ческий шок (от др.-греч. ἀνά- «против-» и φύλαξις «защита») — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена. Анафилактический шок является крайне тяжёлым видом развития анафилаксии. Анафилактический шок не следует путать с анафилактоидным шоком, одним из проявлений анафилактоидных реакций.



