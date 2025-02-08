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Психология кошек: почему двери должны быть открыты

Почему кошек тревожат закрытые двери
1:14
Зоосфера

Любой, у кого есть кошка, знает: закрытые двери и кошки — вещи несовместимые. В лучшем случае ваш питомец будет настойчиво мяукать, требуя открыть дверь, а в худшем — начнёт скрести когтями, пытаясь её взломать.

Почему кошек тревожат закрытые двери
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Некоторые кошки до момента, когда дверь закрыта, совершенно не интересуются её наличием. Но стоит вам её захлопнуть, как у кошки тут же появится масса причин проникнуть на другую сторону.

Психология кошек устроена так, что любая закрытая дверь становится для них вызовом. Увидев её, питомец будет пытаться её открыть, просовывая под неё лапы и царапая поверхность. Многие кошки проявляют повышенную активность, а иногда даже беспокойство, как только дверь перед ними закрывается.

Это поведение объясняется врождённым любопытством и страхом упустить что-то важное. Кошки привыкли сами контролировать свою свободу передвижения и поддерживать порядок на своей территории, поэтому закрытая дверь для них — это преграда, которую они стремятся преодолеть. Владельцам стоит помнить об этом и стараться оставлять те места, куда кошки должны иметь доступ, открытыми.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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