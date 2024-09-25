Как не стать жертвой любви: что делать, если собака живёт слишком мало

Психолог объяснила, почему не стоит спешить с выбором собаки

3:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые породы собак живут меньше, чем другие, и этот факт подтверждён научными исследованиями. Зная о таком риске, владельцы могут быть лучше подготовлены к возможным последствиям. Внезапная потеря питомца может принести много боли, особенно детям и пожилым людям, которые особенно тяжело переживают такие утраты. Психолог Наталья Селиванова поделилась своими мыслями на этот счёт.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Почему важно знать, сколько живёт собака?

Потеря четвероногого друга может быть особенно травматичной для детей и пожилых людей. Дети быстро привязываются к питомцам, а пожилые люди часто обладают высокой эмпатией, что делает потерю ещё более болезненной. Когда собака умирает, дети и пожилые люди могут отказываться заводить нового питомца, так как не готовы пережить подобную утрату снова.

Наталья Селиванова советует заводить собак, которые живут недолго, только в том случае, если ребёнок уже находится в осознанном возрасте, обычно около 10-12 лет (разумеется, это зависит от индивидуальных особенностей ребёнка). В этом возрасте ребёнку будет легче понять и принять смерть питомца. Хотя потеря собаки в любом случае будет тяжёлым испытанием, в этот период с ребёнком можно будет поговорить о неизбежности смерти, что поможет ему лучше справиться с горем.

Для маленьких детей (3-5 лет) смерть может стать настоящей травмой, особенно если питомец умер на их глазах. Они ещё не понимают природу смерти и могут воспринимать её как сон или временное отсутствие. В связи с этим психолог рекомендует подбирать породу собаки с учётом возраста ребёнка, чтобы минимизировать возможные травмы.

Как дети понимают смерть в зависимости от возраста?

0-3 года: дети не понимают концепции смерти, они могут ожидать, что собака просто вернётся, так как для них смерти не существует.

3-5 лет: смерть воспринимается как что-то временное, например, как сон или путешествие.

6-9 лет: дети начинают понимать, что смерть окончательна, но считают, что она не коснётся их близких.

10-12 лет: дети осознают неизбежность смерти и начинают формировать психологические механизмы для её принятия.

12 лет и старше: у детей формируется интеллектуальное понимание жизни и смерти.

Как взрослые реагируют на смерть любимого питомца?

Многие люди мечтают о собаке определённой породы с детства. Когда они, наконец, приобретают долгожданного питомца, часто сталкиваются с тем, что собака начинает болеть и умирает через несколько лет. Такая потеря может стать сильным эмоциональным ударом, вызывая апатию, депрессию и даже проблемы на работе.

Психолог подчёркивает важность осознанного выбора собаки. Перед покупкой необходимо тщательно изучить информацию о породе: сколько лет в среднем живёт собака, как за ней ухаживать, какие заболевания ей угрожают. Эта подготовка поможет владельцам быть морально готовыми к возможным трудностям.

Какие породы живут меньше всего?

Согласно исследованию Королевского ветеринарного колледжа Великобритании, самой короткой продолжительностью жизни обладают французские бульдоги. Средняя продолжительность их жизни составляет всего 4,53 года, а максимальный зарегистрированный возраст — 11 лет. Эти выводы сделаны на основе пятилетнего исследования, в котором приняли участие более 30 000 собак 18 популярных пород.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов.



Французский бульдог (фр. bouledogue français) — некрупная порода собак, отличающаяся крупной, но короткой мордой, плоским раздвоенным носом, широкой раздвоенной верхней губой.

