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Как не испортить прогулку: три типа собак, которых стоит избегать

Как на прогулке с собакой избежать её конфликта с проблемными сородичами
1:43
Зоосфера

Собака — отличный повод чаще выходить на свежий воздух, но даже самая приятная прогулка может быть омрачена нежелательной встречей.

Как на прогулке с собакой избежать её конфликта с проблемными сородичами
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Каждая прогулка с собакой включает важный элемент — общение с другими собаками. Однако не все встречи проходят гладко, и важно избегать потенциальных конфликтов.

Каких собак стоит обходить стороной, когда гуляете с вашим питомцем?

Перевозбуждённые собаки

Если собака начинает беспокоиться ещё до выхода на улицу и постоянно тянет поводок во время прогулки, это может привести к проблемам. Общение между собаками должно происходить на расслабленном поводке, поскольку натянутая верёвка способствует перевозбуждению. В таких условиях велика вероятность конфликта, так как эмоции мешают животным вести себя спокойно.

Излишне дружелюбные собаки

Собаки, которые излишне активно пытаются завести знакомство с каждым встречным, могут вызывать стресс у вашего питомца. Назойливые и слишком дружелюбные особи, стремящиеся быть в центре внимания, могут создать неприятные ситуации, поэтому лучше держаться от них подальше.

Гормональные изменения

Иногда гормональные изменения у собак могут усложнить прогулку. Владельцам собак разного пола стоит быть особенно внимательными. Если возникают проблемы, лучше выбирать отдельные маршруты или искать площадки для раздельного выгула.

Особенности характера

Собаки с робким и трусливым характером могут испытывать сильный стресс при новых знакомствах. Если ваш питомец попытается завязать общение с такой собакой, это может спровоцировать конфликт.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за правил и норм.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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