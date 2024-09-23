Когда ваши питомцы могут стать причиной судебных исков

За что могут оштрафовать владельцев домашних животных в многоэтажках

3:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Россиянам напомнили о последствиях за ненадлежащее содержание домашних животных. Несмотря на то, что в стране пока не существует закона, ограничивающего количество питомцев в квартире, проблема остаётся актуальной. Некоторые владельцы заводят столько животных, что это становится проблемой как для соседей, так и для самих животных.

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Хотя нет прямого законодательного запрета на количество животных в квартире, владельцы могут столкнуться с юридическими последствиями, если их питомцы нарушают покой соседей. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по числу домашних животных, но законодательство в этой сфере остаётся недостаточно чётким.

"Собака не знает законов, но хозяин несёт ответственность за все неприятности, которые она может причинить окружающим", — отмечают юристы.

Судебная практика уже включает случаи, когда владельцам предписывали сократить количество животных или вовсе отказаться от их содержания. Животные, которые создают постоянный шум, портят имущество или вызывают неприятные запахи, могут стать причиной судебных исков, которые зачастую удовлетворяются на основании заключений специалистов.

В соответствии с Жилищным кодексом, квартира должна использоваться по назначению, поддерживаться в надлежащем состоянии, и это включает в себя соблюдение прав соседей и правил содержания общего имущества.

Ситуация также регулируется "Федеральным законом об ответственном обращении с животными", который обязывает владельцев собак обеспечивать надлежащий уход, убирать за питомцами на придомовой территории и передавать животное в приют или новому владельцу, если они больше не могут за ним ухаживать. Нарушение этих норм может привести к штрафам и другим юридическим последствиям.

Кроме того, законодательством запрещено содержание животных на балконах, лоджиях и в местах общего пользования многоквартирных домов. За подобные нарушения предусмотрены штрафы.

Известно, что в скором времени количество домашних животных в квартирах начнёт регулироваться на законодательном уровне. Некоторые регионы уже начали внедрение таких норм.

Например, в Кировской области в 2021 году были введены Правила содержания и защиты домашних животных, которые содержат формулу для расчёта допустимого количества питомцев. В Новосибирской области на каждые 12 квадратных метров площади допускается одна большая или средняя собака, две маленькие собаки или три кошки.

Если сосед держит так много животных, что это вызывает шум, грязь и запахи, можно сначала попытаться решить проблему через переговоры. Если это не поможет, можно обратиться в управляющую компанию с требованием проверить соблюдение правил пользования жилым помещением и санитарных норм.

Уточнения

Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ) — кодифицированный нормативный акт, являющийся основным источником жилищного права в России, регулирующий отношения, связанные с жилыми и нежилыми помещениями, их использованием, жилищными правами граждан Российской Федерации.



Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

