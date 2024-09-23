Внезапная агрессия у кошек: что делать владельцам

Многие думают, что кошки по своей природе не склонны к агрессии, но бывают случаи, когда поведение питомца резко меняется. Вместо нежного и ласкового друга перед вами оказывается агрессивный зверь, который может укусить.
Если кошка испытывает голод из-за того, что вы забыли её покормить, не удивляйтесь, если она станет нервной и раздражительной. Голодный питомец может проявлять агрессию, поэтому важно всегда следить за тем, чтобы у кошки была еда.
Ошибочно полагать, что кошкам нужны только сон и еда. Им также необходимо ваше внимание и время на игры. Если хозяева слишком заняты, кошка может стать нервной и проявить агрессию, чтобы привлечь к себе внимание.
Если у кошки что-то болит, и вы случайно коснулись этой области, она может укусить от боли. В таких ситуациях важно не затягивать и обратиться к ветеринару, так как самолечение может только ухудшить состояние животного.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Агре́ссия (от лат. aggressiō — нападение) — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.