Внезапная агрессия у кошек: что делать владельцам

Основные причины агрессивного поведения кошек

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие думают, что кошки по своей природе не склонны к агрессии, но бывают случаи, когда поведение питомца резко меняется. Вместо нежного и ласкового друга перед вами оказывается агрессивный зверь, который может укусить.

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Что же может стать причиной такой перемены?

Вы забываете кормить питомца

Если кошка испытывает голод из-за того, что вы забыли её покормить, не удивляйтесь, если она станет нервной и раздражительной. Голодный питомец может проявлять агрессию, поэтому важно всегда следить за тем, чтобы у кошки была еда.

С питомцем никто не играет

Ошибочно полагать, что кошкам нужны только сон и еда. Им также необходимо ваше внимание и время на игры. Если хозяева слишком заняты, кошка может стать нервной и проявить агрессию, чтобы привлечь к себе внимание.

Питомец может быть болен

Если у кошки что-то болит, и вы случайно коснулись этой области, она может укусить от боли. В таких ситуациях важно не затягивать и обратиться к ветеринару, так как самолечение может только ухудшить состояние животного.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Агре́ссия (от лат. aggressiō — нападение) — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.

