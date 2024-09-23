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Отверженные макаки стали лидерами в общении

Стали более общительными: японцы изучили поведение брошенных матерями макак
2:02
Зоосфера

Отверженные матерями макаки оказались дружелюбнее своих сородичей, что неожиданно обнаружили японские учёные. В отличие от тех, кто рос под пристальным материнским контролем, эти животные проявляли большую самостоятельность и стремление к общению с другими особями.

Стали более общительными: японцы изучили поведение брошенных матерями макак
Фото: commons.wikimedia.org by Sreers04, CC BY-SA 4.0

Ранее проведённые исследования на макаках, верветках и павианах уже показали, что детёныши, которых отвергали матери, становятся более адаптивными и стрессоустойчивыми. Они быстрее обретают независимость, в то время как те, кого матери активно опекали, вырастали более пугливыми и осторожными, дольше оставаясь зависимыми от своих родителей. Эти выводы подтолкнули японских приматологов к более детальному изучению данного явления.

На протяжении двух лет исследователи наблюдали за дикими японскими макаками с острова Якусима. В исследование вошли подростки в возрасте от одного до четырёх лет — это период, когда животные уже относительно независимы, но ещё не достигли половой зрелости.

В 2018 году в обеих группах было 26 особей, а в 2019 — 34, включая 25 макак, участвовавших в предыдущем году. Наблюдения показали, что отвергнутые матери детёныши чаще стремились к общению с другими взрослыми и сородичами, особенно когда их мать не находилась рядом.

В противоположность им макаки, которые росли под постоянной защитой матери, реже проявляли интерес к общению с другими особями и к играм. Однако это было характерно только тогда, когда мать находилась поблизости.

Учёные пришли к выводу, что отвержение со стороны матери оказывает существенное влияние на социальное поведение макак. В то время как материнская защита действует только в присутствии самой матери, её отсутствие стимулирует детёнышей к более активному социальному поведению.

Уточнения

Макак-резус бенгальский макак (лат. Macaca mulatta) — вид макак, один из наиболее известных видов семейства мартышковые. Природоохранный статус макак-резусов в Красной книге МСОП обозначен как LC (вызывающий наименьшие опасения) по причине широкого распространения, предположительно большой численности и адаптированности к разнообразным местам обитания. Макак-резус обитает в Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии, ареал вида является наибольшим среди всех приматов, за исключением людей. Встречается на различных высотах и в самых различных местах обитания: от лугов до засушливых и лесных зон, а также вблизи населённых пунктов.
 

Я́ку (Яку-Сима, яп. 屋久島 Якусима) — японский остров в Восточно-Китайском море, в 60 км южнее острова Кюсю, входит в префектуру Кагосима. Относится к островам Осуми, которые являются частью островов Рюкю (Нансей).

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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