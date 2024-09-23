Эволюция крабов: почему они выбирают ходить боком

Почему крабы передвигаются боком, а не прямо

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, почему крабы передвигаются именно боком, а не как большинство других животных? Оказывается, их уникальный способ передвижения связан с особенностями строения и эволюцией.

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Крабы — это десятиногие ракообразные, которые адаптировались к жизни в самых различных условиях. Их существует огромное количество видов, различающихся по цвету и размеру, но всех их объединяет одно: короткий хвост, из-за чего крабов иногда называют короткохвостыми раками.

Большинство этих существ обитает в камнях и расщелинах, что также наложило отпечаток на их внешность. У крабов широкий и плоский панцирь, а их брюшко узкое и маленькое. Эти особенности и стали причиной того, почему крабы ходят боком.

Могут ли крабы ходить прямо?

Да, крабы могут передвигаться прямо, но это неэффективно для них. Дело в том, что у крабов десять ног, которые расположены по бокам их тела. Из-за этого их конечности ограничены в движении, и суставы хорошо работают только в одном направлении.

Передвижение боком, с использованием второго сустава для сгибания, позволяет крабам двигаться быстрее и маневреннее. Это особенно важно, учитывая, что крабы обычно бегают по неровным поверхностям, таким как песок, камни и коралловые рифы. Когда крабы идут боком, они задействуют все конечности одновременно, что помогает им сохранять равновесие и устойчивость. Однако при необходимости они могут двигаться и вперёд, просто значительно медленнее.

Уточнения

Кра́бы или короткохво́стые ра́ки (лат. Brachyura), — инфраотряд десятиногих ракообразных, обитающих в солёной и пресной воде.

