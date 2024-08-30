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Science: мартышки используют свистящие звуки для обозначения имён

Учёные выяснили, что мартышки обращаются друг к другу по именам: как они это делают
Зоосфера

Исследователи обнаружили, что мартышки используют вокальные обозначения для общения между собой, которые напоминают человеческие имена. Ранее считалось, что способность давать друг другу "имена" присуща только людям, дельфинам и слонам. Однако новое исследование, проведенное учеными из Еврейского университета в Иерусалиме, выявило подобное поведение также у приматов, как сообщает The Guardian ссылаясь на результаты опубликованные в журнале Science.

Учёные выяснили, что мартышки обращаются друг к другу по именам: как они это делают
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Один из соавторов исследования, доктор Дэвид Омер, подчеркнул, что данное поведение демонстрирует социальную сплоченность мартышек и имеет важное значение для их выживания. Он отметил, что подобные навыки могут развиваться и у других приматов с похожей социальной структурой.

Ученые провели ряд экспериментов с десятью мартышками, живущими в небольших семейных группах и использовавшие специальные свистящие звуки для общения. В результате экспериментов было обнаружено, что мартышки используют различные звуки для общения с разными особями, аналогично использованию имен у людей.

Исследователи также заметили, что члены одной семьи чаще используют схожие звуковые обозначения, что указывает на то, что мартышки учатся использовать свои "имена" у членов своей семьи, что подтверждает наличие сложной системы коммуникации и высокого уровня социального развития у них. Эти данные могут дать ответы на важные вопросы о происхождении речи у древних предков человека.

Уточнения

Марты́шки (лат. Cercopithecus) — род приматов из семейства мартышковых, состоящий из 25 видов.

И́мя — часть речи, дающая название для человека (в этом случае это будет личное имя), продукта (торговой марки или бренда), идеи или концепции, обычно используемая для того, чтобы отличить его от других, принадлежащих к тому же классу.

Звук — физическое явление, представляющее собой распространение упругих волн в газообразной, жидкой или твёрдой среде. В узком смысле под звуком имеют в виду эти волны, рассматриваемые в связи с тем, как они воспринимаются органами чувств.

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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