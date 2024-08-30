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Самые сильные породы собак: топ-3

Мощь на четырёх лапах: самые сильные породы собак
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Зоосфера » Собаки

Хотите узнать о самых сильных собак? Эти три породы впечатляют своей физической силой и обладают невероятными способностями.

Мощь на четырёх лапах: самые сильные породы собак
Фото: flickr.com by Fido Factor, CC BY-SA 2.0

1. Мастиф  

Эти гиганты известны своей невероятной силой и защитными инстинктами. Мастифы могут весить до 100 кг и обладают мощным телосложением, что делает их отличными охранниками.

2. Ротвейлер  

Эта порода славится своим мускулистым телом и выдающейся физической силой. Ротвейлеры очень преданы своим хозяевам и отлично подходят для защиты.

3. Немецкая овчарка  

Немецкие овчарки не только сильны физически, но и очень умны. Они часто используются в полиции и армии благодаря своему уму и способности к обучению.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Англи́йский масти́ф (англ. English Mastiff) — старинная английская порода догообразных собак, крупнейший дог Европы и самый большой из мастифов.

Ротве́йлер (нем. Rottweiler, досл. «из г. Ротвайль») — немецкая порода собак, относящаяся к группе молоссов, сформированная в районе города Ротвайль и на берегах реки Неккар.

Немецкая овчарка — порода собак, изначально использовалась в качестве пастушьей и служебно-разыскной собаки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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