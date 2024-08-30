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Нужно ли чистить зубы собакам

Здоровые зубы – счастливый хвост: нужно ли чистить зубы собакам
0:57
Зоосфера » Собаки

Нужно ли чистить зубы вашей собаке? Многие владельцы домашних животных игнорируют этот вопрос, но это может иметь серьезные последствия для здоровья вашего любимца.

Здоровые зубы – счастливый хвост: нужно ли чистить зубы собакам
Фото: freepik.com by nikitabuida, PDM

1. Зачем чистить зубы собаке?

Как и у людей, у собак могут развиваться зубные заболевания, такие как стоматит и пародонтит. Неправильная гигиена рта может привести к боли, инфекциям и даже потере зубов.

2. Как часто нужно чистить зубы?

Рекомендуется чистить зубы собаки не реже одного раза в неделю. Идеально — ежедневно. Используйте специальные щетки и пасту для собак, так как человеческие средства могут быть токсичны.

3. Польза регулярной чистки

Регулярная гигиена рта помогает предотвратить неприятный запах изо рта, улучшает общее здоровье и может даже продлить жизнь вашего питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Зу́бы:

  • Зуб (биология) — костное образование у животных, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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