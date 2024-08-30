Нужно ли чистить зубы собакам

Нужно ли чистить зубы вашей собаке? Многие владельцы домашних животных игнорируют этот вопрос, но это может иметь серьезные последствия для здоровья вашего любимца.
Как и у людей, у собак могут развиваться зубные заболевания, такие как стоматит и пародонтит. Неправильная гигиена рта может привести к боли, инфекциям и даже потере зубов.
Рекомендуется чистить зубы собаки не реже одного раза в неделю. Идеально — ежедневно. Используйте специальные щетки и пасту для собак, так как человеческие средства могут быть токсичны.
Регулярная гигиена рта помогает предотвратить неприятный запах изо рта, улучшает общее здоровье и может даже продлить жизнь вашего питомца.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.