Нужно ли чистить зубы собакам

Здоровые зубы – счастливый хвост: нужно ли чистить зубы собакам

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Нужно ли чистить зубы вашей собаке? Многие владельцы домашних животных игнорируют этот вопрос, но это может иметь серьезные последствия для здоровья вашего любимца.

Фото: freepik.com by nikitabuida, PDM

1. Зачем чистить зубы собаке?

Как и у людей, у собак могут развиваться зубные заболевания, такие как стоматит и пародонтит. Неправильная гигиена рта может привести к боли, инфекциям и даже потере зубов.

2. Как часто нужно чистить зубы?

Рекомендуется чистить зубы собаки не реже одного раза в неделю. Идеально — ежедневно. Используйте специальные щетки и пасту для собак, так как человеческие средства могут быть токсичны.

3. Польза регулярной чистки

Регулярная гигиена рта помогает предотвратить неприятный запах изо рта, улучшает общее здоровье и может даже продлить жизнь вашего питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Зу́бы:



Зуб (биология) — костное образование у животных, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).