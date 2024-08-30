Чёрно-белый окрас зебр — загадка, разгаданная климатом

Как климатические условия влияют на окрас зебр

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследования, проведённые Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, показывают, что климат играет ключевую роль в формировании окраса зебр. Учёные провели математический анализ различных факторов, включая зоны обитания мухи цеце и численность хищников. Выяснилось, что ни один из этих факторов не оказывает значительного влияния на окрас зебр, кроме температуры окружающей среды.

Фото: wikimedia.org by Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0

Учёные пришли к выводу, что чёрно-белые полоски зебр не защищают их от хищников или насекомых, как предполагалось ранее. В действительности окрас зависит от региона их обитания. В более жарких районах Африки, ближе к экватору, шерсть зебр становится более контрастной. В регионах с более холодным климатом, например, на юге материка, полоски зебр становятся менее выраженными и могут исчезать на некоторых частях тела.

Для подтверждения своих выводов ученые проанализировали окрас зебр в 16 различных местах их обитания по всей Африке. Они также изучили связь между цветом и размером полосок и 29 естественными факторами, включая наличие хищников и климатические условия.

Еще одно интересное открытие, сделанное учёными, связано с образом жизни зебр. Оказывается, зебры проводят под солнцем больше времени, чем другие местные копытные. Это связано с тем, что их пищеварительная система требует больше времени для переваривания пищи, что вынуждает их оставаться на пастбищах дольше.

Уточнения

Зе́бры (лат. Hippotigris) — подрод рода лошади, включающий виды бурчеллова зебра (Equus quagga), зебра Греви (Equus grevyi) и горная зебра (Equus zebra). Гибридные формы между зебрами и домашними лошадьми называют зеброидами, между зебрами и ослами — зебрулами. Зебры живут маленькими группами, состоящими из самок с детёнышами и одного жеребца.





Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (англ. University of California, Los Angeles) — государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США. Вошёл в систему государственных университетов в 1919 году, став вторым кампусом общего назначения в системе Калифорнийского университета.



