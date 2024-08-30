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Насекомые, которые могут взлететь выше Эвереста

Максимальная высота полета шмелей превышает Эверест
2:17
Зоосфера

Шмели способны достичь невероятных высот, но, похоже, не проявляют желания ставить рекорды. Учёные провели исследование, чтобы выяснить, как высоко могут подняться насекомые. Оказалось, что этот вопрос не так прост, как кажется.

Максимальная высота полета шмелей превышает Эверест
Фото: Openverse by Fenanov, CC BY 2.0

С одной стороны, можно говорить о самой большой высоте, на которой когда-либо обнаруживали насекомое. С другой стороны, речь может идти о предельной высоте, которую насекомое способно достичь в теории. Исследователи подчёркивают, что если пчёлы не стремятся покорить вершину Эвереста, не означает, что они не способны это сделать.

В Книге рекордов Гиннесса самым высоко летающим насекомым признана черепаховая бабочка. Она была замечена на высоте 5 791 метр над ледником Зему в восточных Гималаях — на такой высоте можно было бы покорить Килиманджаро. Однако черепаховые бабочки не единственные, кто способен на такие подвиги.

Китайские учёные поймали самцов пчёл Bombus impetuosus на высоте около 3 250 метров и поместили их в прозрачную камеру для полетов. Затем исследователи постепенно уменьшали барометрическое давление с помощью насоса, чтобы выяснить, как это влияет на способность насекомых зависать в воздухе.

Проводя эксперимент несколько раз, учёные смогли определить максимальную высоту, на которую способны взлететь шмели. Оказалось, что они могут парить при давлении, эквивалентном тому, которое встречается на высоте 9 000 метров, что на 100 метров выше вершины Эвереста.

Исследователи предполагают, что черепаховым бабочкам в достижении высоты помогают ветра. Тем не менее, шмели, по их мнению, могут претендовать на звание настоящих рекордсменов. Эксперты отмечают, что подобные летные характеристики в условиях гипобарии (пониженного давления), как те, что наблюдались в этом эксперименте, весьма удивительны. Это наводит на мысль, что привычное зависание в воздухе, хотя и требует серьёзных аэродинамических усилий, не является пределом для летных возможностей этих насекомых.

Уточнения

Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ, кит. трад. 珠穆朗瑪峰, упр. 珠穆朗玛峰, пиньинь Zhūmùlǎngmǎ fēng, палл. Чжумуланма фэн), Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा), Шэнмуфэ́н (кит. трад. 聖母峰, упр. 圣母峰, пиньинь Shèngmǔ fēng) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).
 

О́сы (лат. — vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых. В общем смысле осы — это весь инфраотряд за исключением пчёл и муравьёв.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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