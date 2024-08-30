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Собаки научатся говорить: первые шаги к общению с питомцами

Учёные проверили реакцию собак на звуковые команды
2:23
Зоосфера

Учёные сделали первый шаг на пути к созданию системы общения между людьми и животными с помощью специальных панелей. В рамках эксперимента собаки использовали звуковые панели для взаимодействия с людьми. Исследование показало, что собаки реагируют на предварительно записанные слова так же, как и на слова, произнесённые человеком в реальном времени.

Учёные проверили реакцию собак на звуковые команды
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Профессор Федерико Россано из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который руководил исследованием, рассказал, что команда провела два эксперимента с участием 59 собак. Все животные были обучены использовать звуковую панель. В первом эксперименте кнопки на устройстве были закрыты цветными наклейками, скрывающими слова "вне/снаружи", "играть/игрушка" и "еда/есть/ужин/голодный". Второй исследователь, не зная значения слов, нажимал на кнопки, и учёные фиксировали изменения в поведении собак.

Результаты показали, что собаки реагируют на звуки, исходящие от панели, и воспроизводят соответствующие действия, независимо от внешних факторов и того, кто именно нажимает на кнопку. Несмотря на то, что ученые не считают эти результаты сенсационными, они полагают, что это важный шаг на пути к созданию полноценной системы общения между людьми и их питомцами с использованием цифровых панелей.

В последние годы подобные устройства приобрели большую популярность, а социальные сети полны видеороликами, на которых собаки взаимодействуют с панелями. Однако до сих пор оставался вопрос: реагируют ли собаки на звуки устройства или на невербальные сигналы хозяев? Эксперимент показал, что вероятность появления игрового поведения у собак увеличивалась примерно в семь раз после нажатия кнопок "игрушка" и "вне/снаружи", однако этого не происходило после нажатия кнопки "еда". Важно отметить, что эти результаты оставались стабильными независимо от того, кто нажимал на кнопки.

Следующим этапом ученые планируют проверить, смогут ли собаки самостоятельно нажимать на правильные кнопки в определённых ситуациях. Профессор Россано уверен, что эта работа поможет лучше понять, насколько хорошо животные понимают отдельные слова и концепции.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Калифорнийский университет в Сан-Диего (англ. University of California, San Diego) — публичный научно-исследовательский университет, расположенный в районе Ла-Хойя, Сан-Диего в штате Калифорния, США, один из десяти кампусов Калифорнийского университета. Основан в 1960 году вблизи Института океанографии Скриппс. Ведёт подготовку бакалавров по 125-ти специальностям, магистров по 52-м.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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