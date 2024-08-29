Собака может вилять хвостом от злости и возбуждения

Собака виляет хвостом не только от радости: кинологи назвали ещё одну неожиданную причину

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Виляние хвостом у собаки может говорить не только о радости, но и о дурном расположении духа, предупреждают кинологи.

Фото: freepik.com by master1305, PDM

По словам экспертов, хвост — инструмент, с помощью которого собака общается с человеком, подавая ему те или иные сигналы. Чтобы наладить с питомцем контакт, хозяину нужно научиться понимать его язык тела.

Понять, что означает виляющий туда-сюда или по кругу хвост поможет общая поза собаки. Если она в этот момент расслаблена и демонстрирует другие признаки позитивного поведения, значит, животное радуется. Если же собака напряжена и готова обороняться, то виляние хвостом — знак возбуждения или злости.

Также о готовности к конфликту говорит высоко поднятый хвост. А вот зажатый между ног сигнализирует, что собака нервничает, боится и вообще чувствует себя некомфортно.

Уточнения

Виляние хвостом у собак — поведение собак, выражающееся в движении хвоста из стороны в сторону в одной плоскости. У представителей семейства псовых (Canidae), в том числе и у собак (Canis familiaris), хвост играет несколько ролей, среди которых сохранение равновесия и общение. Виляние хвостом считается социальным сигналом. Это может быть энергичное движение или лёгкое помахивание кончиком хвоста. Виляние хвостом также может происходить круговыми движениями. Собаки могут вилять хвостом, держа его на разной высоте: максимально высоко, на уровне спины или между задними ногами.

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Причина (лат. causa) — то, без чего не было бы следствия. Взаимосвязь между причиной и следствием называют причинно-следственной связью.