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Межвидовая коммуникация: как исследование "говорящих" собак развенчало скепсис

Не просто команды: исследование доказало, что собаки понимают значение произносимых слов
1:27
Зоосфера » Собаки

В последнее время в социальных сетях стали популярными видео, на которых собаки нажимают на специальные кнопки, чтобы "разговаривать". Многие скептически относились к этому, считая, что животные просто выполняют отработанные действия, реагируя на язык тела и интонации. Однако новое исследование показывает, что собаки действительно понимают значение отдельных слов, сообщает newkhakasiya. online.

Не просто команды: исследование доказало, что собаки понимают значение произносимых слов
Фото: Wikipedia by Sberlazza, CC BY 2.0

Ютьюбер Лекс Дивайн и её собака Банни — не единственные, кто занимается такой межвидовой коммуникацией. Научная работа, опубликованная в журнале PLOS ONE, изучила поведение 30 собак, которых обучили использовать звуковые панели с кнопками.

Руководитель проекта Федерико Россано рассказал, что исследование помогло развеять скепсис общественности. Собаки правильно реагировали на слова вроде "игра" или "улица", независимо от того, произносили их владельцы или кто-то другой, нажимали на кнопку или просто говорили.

При этом методология исследования была тщательно продумана. Все гипотезы, планы и методы предварительно опубликовали в открытом доступе, чтобы исключить возможные предубеждения или мошенничество.

Учёные уверены, что это лишь начало исследований межвидовой коммуникации, и в будущем нас ждут новые удивительные открытия о способностях собак понимать человеческую речь.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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