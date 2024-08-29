Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые правила установки камер могут не спасти от двойных штрафов
Новый год без скидок: почему стоит бронировать отдых заранее?
Политолог Ищенко: Запад тоже устал от конфронтации с Россией
Поставки из Чехии бора для терапии рака прекращены в рамках санкционной политики ЕС
Опасения, что из-за капельниц может оторваться тромб, сильно преувеличены — врач-терапевт
В нацпроект "Кадры" включили МРОТ 35 тысяч рублей к 2030 году
На Эльбрусе будет запущена канатная дорога с подогревом сидений
Двум российским паралимпийцам отказали в участии в Паралимпиаде из-за места рождения
Видеорегистратор как инструмент защиты от ошибочных штрафов

Самые преданные породы собак: топ-3

Породы собак, которые станут самыми преданными друзьями: топ-3
0:52
Зоосфера » Собаки

Если вы ищете верного друга, который будет рядом в любой ситуации, стоит обратить внимание на породы собак, известных своей преданностью. Мы представим вам топ-3 пород, которые станут настоящими членами вашей семьи.

Породы собак, которые станут самыми преданными друзьями: топ-3
Фото: flickr.com by IDS.photos, CC BY-SA 2.0

1. Лабрадор-ретривер

Эти собаки известны своей добротой и преданностью. Лабрадоры отлично ладят с детьми и другими животными, что делает их идеальными семейными питомцами.

2. Бультерьер

Несмотря на свою внешность, бультерьеры невероятно преданные и ласковые. Они защищают своих владельцев и всегда готовы прийти на помощь.

3. Немецкая овчарка

Немецкие овчарки известны своей верностью и интеллектом. Они легко обучаются и становятся отличными защитниками и компаньонами для всей семьи.

Уточнения

Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки. Лабрадоры используются на охоте, в качестве собак-поводырей, собак-спасателей, но, главным образом, в роли компаньонов. Порода берёт своё начало на острове Ньюфаундленд на восточном побережье Канады.

Бультерьер (англ. bull terrier, от bull — бык и terrier — терьер) — порода собак, относящаяся к группе терьеров.

Немецкая овчарка — порода собак, изначально использовалась в качестве пастушьей и служебно-разыскной собаки. Немецкая овчарка была получена в результате селекции и скрещивания некоторых разновидностей гуртовых собак Центральной и Южной Германии. Различают гладкошёрстную и длинношёрстную разновидности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших Дмитрий Плотников Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Последние материалы
Новые правила установки камер могут не спасти от двойных штрафов
Новый год без скидок: почему стоит бронировать отдых заранее?
Политолог Ищенко: Запад тоже устал от конфронтации с Россией
Поставки из Чехии бора для терапии рака прекращены в рамках санкционной политики ЕС
Опасения, что из-за капельниц может оторваться тромб, сильно преувеличены — врач-терапевт
В нацпроект "Кадры" включили МРОТ 35 тысяч рублей к 2030 году
На Эльбрусе будет запущена канатная дорога с подогревом сидений
Двум российским паралимпийцам отказали в участии в Паралимпиаде из-за места рождения
Видеорегистратор как инструмент защиты от ошибочных штрафов
Ромашка и её роль в улучшении сна и снижении стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.