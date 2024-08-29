Самые преданные породы собак: топ-3

Если вы ищете верного друга, который будет рядом в любой ситуации, стоит обратить внимание на породы собак, известных своей преданностью. Мы представим вам топ-3 пород, которые станут настоящими членами вашей семьи.
Эти собаки известны своей добротой и преданностью. Лабрадоры отлично ладят с детьми и другими животными, что делает их идеальными семейными питомцами.
Несмотря на свою внешность, бультерьеры невероятно преданные и ласковые. Они защищают своих владельцев и всегда готовы прийти на помощь.
Немецкие овчарки известны своей верностью и интеллектом. Они легко обучаются и становятся отличными защитниками и компаньонами для всей семьи.
Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки. Лабрадоры используются на охоте, в качестве собак-поводырей, собак-спасателей, но, главным образом, в роли компаньонов. Порода берёт своё начало на острове Ньюфаундленд на восточном побережье Канады.
Бультерьер (англ. bull terrier, от bull — бык и terrier — терьер) — порода собак, относящаяся к группе терьеров.
Немецкая овчарка — порода собак, изначально использовалась в качестве пастушьей и служебно-разыскной собаки. Немецкая овчарка была получена в результате селекции и скрещивания некоторых разновидностей гуртовых собак Центральной и Южной Германии. Различают гладкошёрстную и длинношёрстную разновидности.
Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".