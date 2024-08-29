Самые преданные породы собак: топ-3

Породы собак, которые станут самыми преданными друзьями: топ-3

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы ищете верного друга, который будет рядом в любой ситуации, стоит обратить внимание на породы собак, известных своей преданностью. Мы представим вам топ-3 пород, которые станут настоящими членами вашей семьи.

Фото: flickr.com by IDS.photos, CC BY-SA 2.0

1. Лабрадор-ретривер

Эти собаки известны своей добротой и преданностью. Лабрадоры отлично ладят с детьми и другими животными, что делает их идеальными семейными питомцами.

2. Бультерьер

Несмотря на свою внешность, бультерьеры невероятно преданные и ласковые. Они защищают своих владельцев и всегда готовы прийти на помощь.

3. Немецкая овчарка

Немецкие овчарки известны своей верностью и интеллектом. Они легко обучаются и становятся отличными защитниками и компаньонами для всей семьи.

Уточнения

Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки. Лабрадоры используются на охоте, в качестве собак-поводырей, собак-спасателей, но, главным образом, в роли компаньонов. Порода берёт своё начало на острове Ньюфаундленд на восточном побережье Канады.

Бультерьер (англ. bull terrier, от bull — бык и terrier — терьер) — порода собак, относящаяся к группе терьеров.

Немецкая овчарка — порода собак, изначально использовалась в качестве пастушьей и служебно-разыскной собаки. Немецкая овчарка была получена в результате селекции и скрещивания некоторых разновидностей гуртовых собак Центральной и Южной Германии. Различают гладкошёрстную и длинношёрстную разновидности.