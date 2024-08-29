Как правильно подстричь когти собаке

Гайд для заботливого хозяина: как стричь когти собаки без стресса и ошибок

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Подстриженные когти — залог здоровья вашей собаки и безопасности вашего дома. Но как же правильно выполнить эту процедуру, чтобы не навредить питомцу?

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, CC BY-SA 2.0

1. Убедитесь, что у вас есть качественные щипцы для стрижки когтей, пилочка и кровоостанавливающее средство на случай, если вы случайно повредите кровеносный сосуд.

2. Выберите тихое место, где ваша собака чувствует себя спокойно. Положите её на удобную поверхность, чтобы ей было комфортно.

3. Посмотрите на когти вашей собаки. Если они касаются пола или издают звук при ходьбе, значит, пришло время их подстричь. Не стригите слишком близко к кровеносному сосуду (пульпе) — это может вызвать боль и кровотечение.

4. Начинайте с небольших участков. Стригите коготь под углом, чтобы избежать раскалывания. Если вы видите пульпу, остановитесь и не продолжайте стричь.

5. После стрижки обязательно похвалите собаку и дайте ей лакомство. Это поможет ей ассоциировать процесс с положительными эмоциями.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Когти: Когти — в биологии ороговения на кончиках пальцев у некоторых животных;