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Прошёл четыре километра: медвежонок возглавил колонну автомобилей на трассе между Москвой и Петербургом

На трассе М-11 возникла пробка из-за медвежонка
1:30
Зоосфера

На 278-м километре федеральной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом водители выстроились в пробку из-за вышедшего из леса медвежонка. Видео происшествия с дорожных камер опубликовано на странице "Объединенных систем сбора платы" в соцсети "ВКонтакте".

На трассе М-11 возникла пробка из-за медвежонка
Фото: nps.gov by Unknown author, PDM

Очевидцы сообщили, что малыш вышел на трассу через дыру в заборе. Увидев медвежонка, автомобилисты сбросили скорость, чтобы животное смогло покинуть проезжую часть. Мишка во главе автомобильной прошёл до 282-го километра, после чего проезжую часть.

Чтобы помочь косолапому, операторы Центра управления дорожным движением (ЦУДД) вызвали аварийного комиссара, но медвежонок скрылся, юркнув в другое отверстие в заборе. Проход оперативно заделали во избежание других инцидентов.

Представители компании "Объединенные системы сбора платы" рассказали, что трасса оборудована специальными подземными переходами для безопасного передвижения зверей, однако те периодически ломают ограждения и выходят на проезжую часть.

"В таких случаях к животному выезжает аварийный комиссар, который или самостоятельно отлавливает животное и отправляет в среду его обитания, или вызывает для этого специальную службу. Затем наш сотрудник ищет и заделывает дыру в заборе, через которую проникло животное", — пояснили в компании.

Уточнения

Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург М-11 «Нева» (федеральная автомобильная дорога М11) — скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Полностью открыта для движения 16 июля 2024 года. На большинстве участков за проезд взимается плата.

Медвежонок (мн. ч. медвежата) — детёныш медведя и медведицы.

Доро́жный зато́р или автомоби́льная про́бка — скопление на дороге транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка дороги. При образовании затора значительно снижается пропускная способность участка дороги. Если прибывающий поток транспорта превышает пропускную способность участка дороги, затор растёт лавинообразно.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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