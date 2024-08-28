Скрытые опасности на кухне: что нельзя давать питомцам

Чем нельзя кормить кошек и собак: советы ветеринаров

4:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда мы наслаждаемся вкусной едой, нам хочется поделиться радостью с нашими близкими, включая любимых питомцев. Но ветеринары предупреждают: давать нашим кошкам и собакам человеческую пищу может быть опасно, так как их организм устроен иначе и многие привычные нам продукты могут нанести вред здоровью животных.

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Кроме того, питомцы часто сами проявляют интерес к еде, которую мы оставляем на столе или других доступных местах. Вот список продуктов, которых следует избегать, чтобы не подвергать опасности своего питомца.

Виноград и изюм

У кошек и собак отсутствуют необходимые ферменты для переработки винограда и изюма. Эти продукты могут вызвать серьёзные проблемы с почками у животных.

Шоколад

Шоколад содержит кофеин и теобромин, которые воздействуют на нервную систему и сердце животных. Симптомы отравления шоколадом могут включать рвоту, диарею, учащённое сердцебиение и даже судороги. Чем темнее шоколад, тем выше его токсичность для питомцев, а кулинарный какао-порошок может быть смертельно опасен.

Лук и чеснок

Лук и чеснок содержат тиосульфаты, которые разрушают красные кровяные клетки у животных, вызывая анемию. Симптомы отравления включают слабость, бледность десен и изменения в цвете мочи. Это может привести к кислородному голоданию и серьёзным проблемам с почками.

Заменитель сахара (ксилитол)

Ксилитол — натуральный подсластитель, который часто используется в продуктах для диабетиков. Он может вызывать у животных резкое падение уровня сахара в крови и даже отказ печени. Эффект наступает быстро, и в таких случаях необходимо немедленно обращаться к ветеринару.

Авокадо

Авокадо содержит токсин персин, который может вызвать рвоту и диарею у животных. Кроме того, его высокое содержание жира может привести к панкреатиту.

Дикие ягоды

Омела, крыжовник, малина и остролист могут быть ядовитыми для собак. Ветеринары рекомендуют кормить питомцев только ягодами, купленными в магазине.

Яблочные семечки

Яблочные семечки, как и вишнёвые косточки, содержат цианистый калий, который может быть опасен для питомцев.

Дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто содержит этиловый спирт, опасный для животных. Оно также может продолжать подниматься в желудке, вызывая вздутие, а в тяжёлых случаях — требовать хирургического вмешательства.

Молочные продукты

У всех кошек и собак наблюдается непереносимость лактозы, поэтому молочные продукты могут вызвать расстройства кишечника.

Соленья

Солёные огурцы и другие овощи часто содержат специи и чеснок, которые вредны для животных. Также в них слишком много соли и сахара для их пищеварительной системы.

Сырой картофель

Сырой картофель содержит соланин, который может вызвать у животных рвоту, диарею и проблемы с нервной системой.

Соль

Животным не требуется добавлять соль в пищу, поскольку они получают её в достаточном количестве из естественных продуктов.

Мускатный орех

В больших дозах мускатный орех может вызывать учащённое сердцебиение, повышение давления и галлюцинации.

Заплесневевшая еда

Плесень опасна для всех, включая животных. Её употребление может привести к серьёзному отравлению, требующему затратного лечения.

Кости

Хотя собаки любят грызть кости, обычные кости, оставшиеся после приготовления пищи, могут быть опасны. Они могут трескаться и повреждать пищевод. Особенно опасны куриные кости.

Кофе

Кофе и любые его производные содержат вещества, которые могут повысить давление, учащённость дыхания и привести к судорогам и рвоте.

Пряная, жареная и жирная пища

Такая пища вызывает у питомцев рвоту, диарею и проблемы с пищеварением.

А чтобы уберечь питомца, стоит соблюдать несколько простых правил: не кормите животное специально неподходящей едой и всегда убирайте продукты с открытых поверхностей. Если ваш питомец всё-таки проявляет интерес к человеческой пище, лучше отвлеките его играми или специальными лакомствами и игрушками.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.

Теоброми́н (от лат. Theobroma cacao «какао») — алкалоид пуринового ряда, изомерен теофиллину. Бесцветные кристаллы горького вкуса, нерастворимые в воде. Метилксантиновый психостимулятор.