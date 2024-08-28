Топ-3 самых умных пород мурлык

Умный рейтинг: топ-3 гениев среди кошек

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — не только милые и пушистые создания, но и настоящие гении! Некоторые породы выделяются своим высоким интеллектом.

Фото: openverse.org by ~Sage~, CC BY-NC-ND 2.0

1. Сиамская кошка

Эта порода известна своей активностью и любознательностью. Сиамские кошки легко обучаются и могут выполнять команды, как собаки!

2. Бенгальская кошка

Бенгалы отличаются не только красивой окраской, но и выдающимися умственными способностями. Они любят играть в интерактивные игры и решать кошачьи головоломки.

3. Мейн-кун

Эти гиганты среди кошек не только впечатляют своим размером, но и умом. Мейн-куны легко обучаются и могут запоминать команды и трюки.

Уточнения

Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.

Бенга́льская ко́шка или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек. Бенгальские кошки обитают в Южной и Восточной Азии. Их размер соответствует размеру домашней кошки, и на своём огромном ареале они встречаются в разнообразных цветовых вариантах.

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки. Название «мейн-кун» является производным от двух слов. Первое — это название штата Мэн, а второе — производное от англ. raccoon, которое переводится как «енот». Старейшая американская порода кошек. Является официальным символом штата Мэн.

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид. Являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных, кошка — социальное животное, использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела.