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5 признаков, что ваша кошка грустит

Не игнорируйте эти признаки: как распознать, что кошка грустит
1:07
Зоосфера » Кошки

Каждый любящий хозяин хочет, чтобы его питомец был счастлив и здоров. Но иногда наши пушистые друзья могут испытывать грусть. Узнайте, как распознать тревожные сигналы и помочь своей кошке вернуть радость.

Не игнорируйте эти признаки: как распознать, что кошка грустит
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Изменение аппетита. Если ваша кошка начала меньше есть или, наоборот, переедать, это может быть признаком стресса или депрессии.

2. Агрессия или раздражительность. Грустная кошка может стать более агрессивной или раздражительной, чем обычно.

3. Снижение активности. Если ваша кошка стала менее игривой и проводит больше времени в укрытии, это может быть знаком её плохого настроения.

4. Изменение привычек по уходу за шерстью. Грустные кошки могут меньше ухаживать за собой, что приводит к спутыванию шерсти.

5. Мяуканье. Увеличение частоты мяуканья или необычные звуки могут указывать на то, что кошка пытается привлечь ваше внимание.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Грусть — отрицательно окрашенная эмоция. Возникает в случае значительной неудовлетворённости в каких-либо аспектах жизни.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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