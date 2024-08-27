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Зачем собаке GPS-трекер? Эксперт назвал нужные и бесполезные гаджеты для питомцев

Эксперт Голубев назвал GPS-трекер и катапульту полезными гаджетами для собаки
2:35
Зоосфера » Собаки

Gps-трекеры и автоматические кормушки полезны для собак, но есть и такие "собачьи" гаджеты, которые владельцы покупают напрасно, рассказал в беседе с Радио 1 президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. 

Эксперт Голубев назвал GPS-трекер и катапульту полезными гаджетами для собаки
Фото: freepik.com by nikitabuida, PDM

«Есть такие устройства, которые интересны лишь хозяину. Лучше потратить деньги на поход к грумеру или профессиональному дрессировщику, который поможет вам выстроить комфортную совместную жизнь с собакой, чем приобретать бесполезный гаджет, который не несет практической пользы», — подчеркнул эксперт.

Какие гаджеты полезны для собак

  • GPS-трекер. Пригодится владельцам, которые отпускают собак бегать без поводка. Устройство фиксируется на ошейнике, позволяя хозяину отслеживать местоположение четвероногого друга.
  • Автоматические кормушки и поилки. Полезны, если хозяин много работает, а также когда собаке необходимо дробное питание. Автоматические кормушки и поилки позволяют управлять подачей корма, устанавливая время и объём порции.
  • Катапульта для мячей. Выручит, если хозяину некогда бросать мячик собаке. Голубев посоветовал сначала несколько раз продемонстрировать питомцу работу гаджета, после чего тот начнёт бегать за мячами, которые запускаются катапультой автоматически.
  • Интерактивные игрушки для обучения и развития питомца. Например: устройства, которые подают корм при нажатии на определённую кнопку. Или панели с кнопками-командами, при нажатии на которые звучат слова или набор слов, а за ними следует то или иное действие хозяина. Например, собака нажимает кнопку со звуковой командой «гулять», после чего владелец берёт ошейник и ведет питомца на прогулку. Такие гаджеты позволяют собаке "разговаривать" с хозяином, давая понять, чего она хочет.
  • Гриндер. Собакам необходимо регулярно стричь когти. Для этого и предназначен гриндер. Есть даже электрические устройства, однако с ними нужно быть осторожными, чтобы не поранить питомца.

При этом на рынке много гаджетов, которые кажутся владельцам забавными, но не несут никакой пользы собакам, предупредил Голубев. Например, умный дом с подсветкой и музыкой или массажер для головы.

Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, эксперт посоветовал при выборе ставить во главу угла практическую пользу и безопасность питомца, а не собственные эмоции.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Поле́зность блага или товара — его способность удовлетворять какую-либо человеческую потребность.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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