Зачем собаке GPS-трекер? Эксперт назвал нужные и бесполезные гаджеты для питомцев

Эксперт Голубев назвал GPS-трекер и катапульту полезными гаджетами для собаки

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Gps-трекеры и автоматические кормушки полезны для собак, но есть и такие "собачьи" гаджеты, которые владельцы покупают напрасно, рассказал в беседе с Радио 1 президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Есть такие устройства, которые интересны лишь хозяину. Лучше потратить деньги на поход к грумеру или профессиональному дрессировщику, который поможет вам выстроить комфортную совместную жизнь с собакой, чем приобретать бесполезный гаджет, который не несет практической пользы», — подчеркнул эксперт.

Какие гаджеты полезны для собак

GPS-трекер. Пригодится владельцам, которые отпускают собак бегать без поводка. Устройство фиксируется на ошейнике, позволяя хозяину отслеживать местоположение четвероногого друга.

Автоматические кормушки и поилки. Полезны, если хозяин много работает, а также когда собаке необходимо дробное питание. Автоматические кормушки и поилки позволяют управлять подачей корма, устанавливая время и объём порции.

Катапульта для мячей. Выручит, если хозяину некогда бросать мячик собаке. Голубев посоветовал сначала несколько раз продемонстрировать питомцу работу гаджета, после чего тот начнёт бегать за мячами, которые запускаются катапультой автоматически.

посоветовал сначала несколько раз продемонстрировать питомцу работу гаджета, после чего тот начнёт бегать за мячами, которые запускаются катапультой автоматически. Интерактивные игрушки для обучения и развития питомца. Например: устройства, которые подают корм при нажатии на определённую кнопку. Или панели с кнопками-командами, при нажатии на которые звучат слова или набор слов, а за ними следует то или иное действие хозяина. Например, собака нажимает кнопку со звуковой командой «гулять», после чего владелец берёт ошейник и ведет питомца на прогулку. Такие гаджеты позволяют собаке "разговаривать" с хозяином, давая понять, чего она хочет.

Гриндер. Собакам необходимо регулярно стричь когти. Для этого и предназначен гриндер. Есть даже электрические устройства, однако с ними нужно быть осторожными, чтобы не поранить питомца.

При этом на рынке много гаджетов, которые кажутся владельцам забавными, но не несут никакой пользы собакам, предупредил Голубев. Например, умный дом с подсветкой и музыкой или массажер для головы.

Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, эксперт посоветовал при выборе ставить во главу угла практическую пользу и безопасность питомца, а не собственные эмоции.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Поле́зность блага или товара — его способность удовлетворять какую-либо человеческую потребность.