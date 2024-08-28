В зоопарке Мельбурна появился малыш белого носорога

В австралийском зоопарке Уэрриби родился детёныш белого носорога

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

18 августа в зоопарке Уэрриби родился 60-килограммовый малыш. Его мать, 11-летняя Кипенци, и отец, 15-летний Кифару, гордятся своим новым детёнышем. Для Кипенци это уже второй ребенок: в прошлом году она родила первого малыша, но, к сожалению, тот не выжил, так как мать случайно придавила его через два дня после рождения.

Фото: www.flickr.com by Деннис Джарвис из Галифакса, Канада, CC BY-SA 2.0

Однако, как сообщил директор зоопарка доктор Марк Пилгрим, на этот раз родители прекрасно справляются со своими обязанностями. Персонал зоопарка внимательно следит за матерью и малышом, помогая им укрепить семейную связь. Чтобы защитить их покой, Кипенци и новорождённого временно изолировали от посетителей.

Через несколько недель малыш встретится с другими носорогами, а затем будет представлен публике. Сотрудники зоопарка отмечают, что он развивается очень успешно: Кипенци заботливо опекает его, кормит и не оставляет без присмотра. А сам малыш уже проявляет характер, фыркая и топая по загону. Ветеринары считают, что он вырастет в своего рода бунтаря.

Кипенци, как и её ребенок, родилась в этом зоопарке в 2013 году, но её детство также было непростым. Её мать, Сиси, так ревностно оберегала дочь, что та едва могла добраться до молока, ведь ей приходилось забираться под брюхо матери.

Имя Кипенци выбрали посетители зоопарка по результатам голосования — на суахили оно означает "драгоценная". Имя для новорождённого малыша также выберут таким образом.

В дикой природе белые носороги обитают исключительно в Африке, а в австралийском зоопарке их разводят в рамках программы по восстановлению популяции. На сегодняшний день в мире насчитывается всего около 10 080 белых носорогов.

Ранее сообщалось, что в Африке начали использовать радиоактивную защиту для рогов носорогов, чтобы обезопасить их от браконьеров.

Уточнения

Бе́лый носоро́г (лат. Ceratotherium simum) — крупнейший представитель семейства носорогов. Вопреки названиям, окрас белого носорога незначительно отличается от окраса чёрного, и название это, по-видимому, произошло при искажении бурского слова wijde (широкий, широкомордый), которое англичане по звучанию переделали в «white» — «белый». От англичан название перешло в другие языки.