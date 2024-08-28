Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
НИКИ детства осмотрел тысячи детей в поселениях Подмосковья
Туристка рассказала об ужасных условиях на базе отдыха в Алтае
Какие китайские машины лидируют на внутреннем рынке КНР
Киев экстренно формирует на Западе новые бригады из беженцев
Правильное время для сбора свеклы: что важно учитывать
Рецепт приготовления капустного салата по-немецки
Не игнорируйте эти признаки: как распознать, что кошка грустит
Парфюм может провоцировать головную боль. Как ее предотвратить?
Кардиолог объяснил, как снизить пульс при приступе тахикардии

Закрытые двери и кошки: борьба за контроль

Почему кошки испытывают стресс из-за закрытых дверей
1:35
Зоосфера

Если вы когда-либо замечали, как ваша кошка реагирует на закрытую дверь, вы наверняка видели, как это её беспокоит. Кошка может попытаться "открыть" дверь лапой, начать её царапать или издавать тревожные звуки. Но почему кошки так не любят закрытые двери?

Почему кошки испытывают стресс из-за закрытых дверей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты считают, что на это влияют как эволюционные факторы, так и поведение самих владельцев домашних животных.

Частично это связано с тем, что кошки по своей природе очень любопытны и боятся упустить что-то важное. Они не знают, что находится по другую сторону двери, и хотят проверить, что там происходит. Кошки — крайне любопытные существа, которые обожают следить за всеми событиями на своей территории. Этот инстинкт помогает им выживать в дикой природе, но часто приводит к непониманию со стороны хозяев, которые могут удивляться, почему их питомец, например, пытается прорваться через дверь.

"Кошки любят контролировать доступ к пространству и жизненно важным территориям", — объясняет консультант по поведению кошек Ингрид Джонсон.

Это не делает их злыми — просто их природа требует от них одновременно быть и хищниками, и добычей, добавил он.

Кошки также не понимают, что закрытая дверь — это временное препятствие. Место, к которому у них раньше был свободный доступ — где они чувствовали себя в безопасности и могли отдыхать, — внезапно становится недоступным. Когда хозяева берут под контроль пространство кошек, они добавляют животным дополнительный стресс.

Уточнения

Инсти́нкт (от лат. instinctus — «импульс») в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия, другими словами — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях.

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ

Российская туристка осталась разочарованной отдыхом в элитном турецком премиум-отеле Q Premium Resort 5*.

"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Безошибочная заправка машины: пошаговая инструкция для автомобилистов
На Угледарском фронте российская армия освободила Константиновку Дмитрий Плотников Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака Ирина Гусакова Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии Любовь Степушова
Секреты безопасной мойки двигателя: от генератора до проводки
Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая
Уход за пионами в сентябре: главное
Уход за пионами в сентябре: главное
Последние материалы
Самыми полезными орехами являются кедровые — диетолог
В австралийском зоопарке Уэрриби родился детёныш белого носорога
Алсу после 18 лет брака: "Сегодня начинается новая глава"
На Угледарском фронте российская армия освободила Константиновку
Стоматолог назвала основные причины снижения срока службы пломб
Как уменьшить негативное воздействие алкоголя на кожу
Рост числа заболевших обезьяньей оспой в Африке составил 200% за неделю
Защита собаки от теплового удара: увеличиваем потребление воды
Ошибки при домашнем педикюре: советы от нейл-мастера
РИА: бархатный сезон в Крыму будет продолжаться до конца декабря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.