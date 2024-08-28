Закрытые двери и кошки: борьба за контроль

Почему кошки испытывают стресс из-за закрытых дверей

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы когда-либо замечали, как ваша кошка реагирует на закрытую дверь, вы наверняка видели, как это её беспокоит. Кошка может попытаться "открыть" дверь лапой, начать её царапать или издавать тревожные звуки. Но почему кошки так не любят закрытые двери?

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Эксперты считают, что на это влияют как эволюционные факторы, так и поведение самих владельцев домашних животных.

Частично это связано с тем, что кошки по своей природе очень любопытны и боятся упустить что-то важное. Они не знают, что находится по другую сторону двери, и хотят проверить, что там происходит. Кошки — крайне любопытные существа, которые обожают следить за всеми событиями на своей территории. Этот инстинкт помогает им выживать в дикой природе, но часто приводит к непониманию со стороны хозяев, которые могут удивляться, почему их питомец, например, пытается прорваться через дверь.

"Кошки любят контролировать доступ к пространству и жизненно важным территориям", — объясняет консультант по поведению кошек Ингрид Джонсон.

Это не делает их злыми — просто их природа требует от них одновременно быть и хищниками, и добычей, добавил он.

Кошки также не понимают, что закрытая дверь — это временное препятствие. Место, к которому у них раньше был свободный доступ — где они чувствовали себя в безопасности и могли отдыхать, — внезапно становится недоступным. Когда хозяева берут под контроль пространство кошек, они добавляют животным дополнительный стресс.

Уточнения

Инсти́нкт (от лат. instinctus — «импульс») в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия, другими словами — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях.

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.