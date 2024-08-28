Заботьтесь о питомце: как увеличить потребление воды в жаркие дни

Защита собаки от теплового удара: увеличиваем потребление воды

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар и доцент кафедры клинической первичной медицинской помощи в Школе ветеринарной медицины Пенсильванского университета Кейтлин Кребс поделилась эффективным способом, который помогает её собственным собакам. В интервью для издания Inverse она объяснила, что температура тела здоровой собаки обычно колеблется между 37 и 39,1 градусами. В жару собаки активно дышат и потеют через лапы, чтобы охладиться, но важную роль в этом процессе играет и питьё.

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Кребс утверждает, что у собак всегда должна быть доступная миска с водой, при этом температура воды не имеет большого значения — подойдёт и комнатная. Главное, чтобы вода не нагревалась на солнце. Например, если миска находится на улице, её содержимое нужно периодически обновлять.

Интересно, что исследование, проведенное в 2005 году австралийскими учеными на 11 собаках смешанных пород, показало, что животные предпочитают более холодную воду, если им предоставляется выбор.

Кребс предложила простой и эффективный способ стимулировать собаку пить больше в жару — добавить лед в миску с водой. Она сама практикует этот метод для своих собак: питомцы начинают играть с кусочками льда, что в итоге побуждает их больше пить. Такой приём не только увеличивает потребление воды, но и помогает предотвратить тепловой удар. Особенно если ваша собака предпочитает холодную воду, лёд станет отличным средством поддержания её здоровья в жару.

Уточнения

Теплово́й уда́р — следствие перегрева организма. При жаре организм не в состоянии поддерживать нормальную температуру тела, невозможность правильной терморегуляции приводит к серьёзным нарушениям. Тепловой удар может вызвать тяжёлые последствия, вплоть до остановки сердца.

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов.