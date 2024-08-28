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Почему кошки любят тереться головой об хозяев: раскрываем смысл этого жеста

Зачем кошки трутся о своих владельцев?
1:50
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек замечали, что их питомцы иногда с особой нежностью прижимаются к ним мордочкой. Для человека это может показаться проявлением любви и ласки, но на самом деле за этим движением скрывается гораздо более сложный смысл.

Зачем кошки трутся о своих владельцев?
Фото: commons.wikimedia.org by Borisich80, CC BY-SA 4.0

Прижимание мордочки — это один из способов коммуникации и самовыражения кошек. Дело в том, что на мордочке кошки расположено множество чувствительных желез, выделяющих специальные феромоны. Эти феромоны играют важную роль в социальном взаимодействии животных.

Когда кошка трется мордочкой об хозяина, она помечает его своим индивидуальным запахом. Это означает, что она считает вас частью своей "стаи" и признает вас главой. Таким образом, она выражает свою привязанность, доверие и ощущение безопасности рядом с вами.

Кроме того, прижимание мордочки может быть способом успокоения и снятия стресса для самой кошки. Выделяемые феромоны обладают успокаивающим эффектом и помогают животному чувствовать себя более комфортно и защищенно.

Интересно, что этот жест можно расценивать и как знак доминирования кошки над хозяином. Она как бы помечает вас, чтобы другие животные знали, что вы — "ее" человек. Таким образом, кошка устанавливает свою роль вожака в отношениях.

В целом, прижимание мордочки к хозяину — это сложный многозначный жест, отражающий различные аспекты кошачьего поведения и психологии. Это и проявление привязанности, и способ успокоения, и демонстрация доминирования. Понимая смысл этого действия, вы сможете лучше узнать своего питомца и наладить с ним более тесный эмоциональный контакт.

Почему кошки трутся об ноги
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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