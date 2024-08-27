Почему собака лижет лицо хозяина

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша собака так часто лижет ваше лицо? Это поведение может показаться странным, но у него есть свои причины.
Лизание лица хозяина может быть выражением любви и привязанности. Когда собака лижет, она выделяет окситоцин — гормон, который способствует укреплению связи между животным и человеком.
Кроме того, лизание может быть способом собаки проявить подчинение или даже попросить внимание. В дикой природе щенки лижут морды своих матерей, чтобы получить пищу и заботу. Таким образом, ваша собака может просто пытаться сказать вам: "Я люблю тебя!"
Не забывайте, что иногда лизание может быть признаком стресса или беспокойства. Если ваша собака начинает лизать слишком часто или в неподходящих ситуациях, стоит обратиться к ветеринару или кинологу.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.
Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!