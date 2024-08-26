Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РАЦС: украинцы называют младенцев Патриотами, Брэдами, Абрамсами
Не тратьте деньги на химикаты! Эффективные народные средства от тли
Медведев вышел из списка пяти самых высокооплачиваемых теннисистов
Россиянам пообещали четыре программы льготной ипотеки. А хватит ли у государства денег?
Новая эра на заправках: Германия готовится к отказу от бензина и дизеля
Самолечение воспаления десен может привести к пародонтозу
Чехия будет поставлять надувные F-16 армии Украины
Кайли Дженнер предпочитает оставаться дома после начала отношений с Шаламе
Египет попросил у ФРГ вернуть бюст Нефертити

Почему кошки мнут своих хозяев лапами: неожиданные факты

Инстинкты и поведение кошек: почему они мнут лапами хозяев?
2:04
Зоосфера

Причины, по которым кошки мнут лапами своих хозяев, до сих пор вызывают интерес и обсуждения. По мнению специалистов, такое поведение можно объяснить несколькими факторами. Одна из гипотез связана с инстинктами, сформировавшимися у кошек с раннего возраста. Об этом рассказала бренд-менеджер компании Triol, Александра Шикина.

Инстинкты и поведение кошек: почему они мнут лапами хозяев?
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

"Одной из ключевых теорий является инстинкт, восходящий к детству. Котята начинают мять живот и молочные железы матери, стимулируя таким образом выделение молока. Этот рефлекс, называемый молочным топтанием, сопровождает их всю жизнь, став для взрослых кошек способом выразить спокойствие и комфорт", — объяснила эксперт.

Когда взрослая кошка мнёт своего хозяина лапками, это свидетельствует о том, что рядом с ним она чувствует себя так же безопасно, как в детстве рядом с матерью.

"С физиологической точки зрения, мятьё лапками способствует выделению эндорфинов — гормонов удовольствия. Это также объясняет, почему кошки часто мурлычут во время этого процесса. Мурлыканье, в свою очередь, увеличивает выделение серотонина, стабилизируя настроение и создавая ощущение благополучия. Тепло и тактильные ощущения помогают снижать уровень стресса, что также объясняет их привязанность к мятью одеял и подушек", — добавила Шикина.

Кроме того, на подушечках лап у кошек расположены железы, выделяющие феромоны. Когда кошка мнёт что-то лапками, она оставляет свой запах, таким образом маркируя территорию и хозяев как "своих".

"Эти запахи не воспринимаются человеком, однако для кошек они являются важным средством коммуникации. Такое поведение отражает территориальные инстинкты, помогает укрепить социальные связи и эмоциональную привязанность. Эти действия позволяют кошкам чувствовать себя более уверенно в своей среде", — заключила эксперт.

Уточнения

Инсти́нкт (от лат. instinctus — «импульс») в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия, другими словами — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях.

Интересные факты про кошек
Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Шарлотка со сливами: готовится не сложнее, чем традиционная с яблоками
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук
Туристка осталась недовольна поездкой в Абхазию из-за унизительного отношения и плохого сервиса
Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова Эксперт: "Мы недостаточного отвечаем на действия Киева, поэтому он и наглеет" Дмитрий Плотников Израиль нанёс превентивный удар по Ливану — израильская версия развития событий Юрий Бочаров
Ударный дрон "Ночная ведьма". Новый российский игрок на поле специальной операции
Три самых преданных породы собак на свете
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Последние материалы
Дарья Митина: Ким Чен Ын отказался от идеи "две системы — один народ"
Инстинкты и поведение кошек: почему они мнут лапами хозяев?
Чехия будет поставлять надувные F-16 армии Украины
Эксперт: "Мы недостаточного отвечаем на действия Киева, поэтому он и наглеет"
Кайли Дженнер предпочитает оставаться дома после начала отношений с Шаламе
Египет попросил у ФРГ вернуть бюст Нефертити
100 граммов картофеля в сутки способны снизить риск смерти — эндокринолог
Россия и Китай увеличили золотые резервы
Тренды стрелок в макияже осенью: как выглядеть стильно в офисе
В разных районах Свердловской области участились случаи бешенства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.