Почему кошки мнут своих хозяев лапами: неожиданные факты

Инстинкты и поведение кошек: почему они мнут лапами хозяев?

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Причины, по которым кошки мнут лапами своих хозяев, до сих пор вызывают интерес и обсуждения. По мнению специалистов, такое поведение можно объяснить несколькими факторами. Одна из гипотез связана с инстинктами, сформировавшимися у кошек с раннего возраста. Об этом рассказала бренд-менеджер компании Triol, Александра Шикина.

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"Одной из ключевых теорий является инстинкт, восходящий к детству. Котята начинают мять живот и молочные железы матери, стимулируя таким образом выделение молока. Этот рефлекс, называемый молочным топтанием, сопровождает их всю жизнь, став для взрослых кошек способом выразить спокойствие и комфорт", — объяснила эксперт.

Когда взрослая кошка мнёт своего хозяина лапками, это свидетельствует о том, что рядом с ним она чувствует себя так же безопасно, как в детстве рядом с матерью.

"С физиологической точки зрения, мятьё лапками способствует выделению эндорфинов — гормонов удовольствия. Это также объясняет, почему кошки часто мурлычут во время этого процесса. Мурлыканье, в свою очередь, увеличивает выделение серотонина, стабилизируя настроение и создавая ощущение благополучия. Тепло и тактильные ощущения помогают снижать уровень стресса, что также объясняет их привязанность к мятью одеял и подушек", — добавила Шикина.

Кроме того, на подушечках лап у кошек расположены железы, выделяющие феромоны. Когда кошка мнёт что-то лапками, она оставляет свой запах, таким образом маркируя территорию и хозяев как "своих".

"Эти запахи не воспринимаются человеком, однако для кошек они являются важным средством коммуникации. Такое поведение отражает территориальные инстинкты, помогает укрепить социальные связи и эмоциональную привязанность. Эти действия позволяют кошкам чувствовать себя более уверенно в своей среде", — заключила эксперт.

Уточнения

Инсти́нкт (от лат. instinctus — «импульс») в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия, другими словами — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях.