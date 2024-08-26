Британская кошка: особенности породы

Британские кошки: 3 факта, о которых вы не знали

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Британская кошка — одна из самых популярных пород в мире, известная своим милым внешним видом и спокойным характером. Но что ещё скрывается за этой очаровательной внешностью?

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka, PDM

Британские кошки имеют крепкое телосложение и широкую грудь. Их круглые щеки и большие глаза придают им особый шарм. Эти коты выглядят мощно и грациозно одновременно.

Британцы известны своим спокойным и уравновешенным нравом. Они дружелюбны и легко ладят с детьми и другими животными, что делает их идеальными компаньонами.

Несмотря на то что у британских кошек густая шерсть, она не требует сложного ухода. Регулярное расчесывание поможет избежать образования колтунов и поддержит шерсть в отличном состоянии.

Уточнения

Британская короткошёрстная кошка — порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair. Выведена в XIX веке. По одной версии является потомком породы Шартрез, а по другой, римских кошек и местных сородичей.

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.