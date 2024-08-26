3 породы кошек, которые обожают воду

Эти породы кошек просто не могут жить без воды: топ-3

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мы привыкли думать, что кошки — существа, которые избегают воды. Однако есть исключения! Мы расскажем о трёх породах кошек, которые с удовольствием проводят время в воде.

Фото: flickr.com by Роберто Шабс, CC BY 2.0

1. Бенгальская кошка

Эти активные и игривые коты обожают воду. Бенгалы могут даже плавать. Их дикая природа делает их более любознательными и смелыми.

2. Турецкий ван

Эта порода известна своей любовью к воде. Турецкие ваны часто играют в воде и даже могут плавать. Их уникальная шерсть помогает им сохранять тепло и быстро сохнуть после купания.

3. Мэйн-кун

Эти крупные и дружелюбные коты также не против поплавать. Мэйн-куны любят играть с водой и могут наблюдать за каплями воды или играть с водяными игрушками.

Уточнения

Бенга́льская ко́шка или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек. Бенгальские кошки обитают в Южной и Восточной Азии. Их размер соответствует размеру домашней кошки, и на своём огромном ареале они встречаются в разнообразных цветовых вариантах.

Туре́цкий ван (туре́цкая ванская кошка) — порода полудлинношёрстных домашних кошек, созданная на основе популяции ванских кошек (тур. Van Kedisi — «ван кедиси», курд. Pişika Wanê — «пшика ване», арм. վանա կատու — «вана кату»), кошек случайного разведения, которая происходит с территории, расположенной вокруг озера Ван на Армянском нагорье в Ванском иле современной Турции.

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.