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Собаки и трава: понимаем, зачем они это делают и когда это может быть проблемой

Натуральный инстинкт или признак болезни? Разбираемся в причинах поедания травы собаками
2:15
Зоосфера » Собаки

Если вы являетесь владельцем собаки, вы наверняка замечали, что время от времени ваш питомец принимается с энтузиазмом поедать траву. Такое поведение нередко вызывает недоумение у хозяев, которые задаются вопросом: "Почему моя собака ест траву?" Несмотря на распространённость этого явления, не все владельцы осведомлены о причинах, лежащих в его основе.

Натуральный инстинкт или признак болезни? Разбираемся в причинах поедания травы собаками
Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Одной из основных причин поедания травы собаками является их естественная потребность в клетчатке и других растительных волокнах. В природных условиях собаки, являясь всеядными животными, регулярно поедают траву и другую растительность, чтобы обеспечить себя необходимыми питательными веществами, которые недостаточно представлены в их основном рационе.

Кроме того, собаки могут есть траву, чтобы избавиться от желудочно-кишечных расстройств. Растительные волокна способствуют лучшему перевариванию пищи и выведению из организма нежелательных продуктов. Таким образом, поедание травы может быть своеобразным способом самолечения для собаки.

Иногда причиной может быть и стресс. Некоторые собаки начинают есть траву, когда испытывают тревогу, беспокойство или другие негативные эмоции. Поедание травы в таких случаях может приносить им успокоение.

Также известно, что некоторые породы собак более склонны к поеданию травы, чем другие. Например, лабрадоры и золотистые ретриверы часто демонстрируют такое поведение. Предполагается, что это связано с их генетическими особенностями.

Несмотря на то, что поедание травы, как правило, является вполне естественным и безопасным для собак, в некоторых случаях оно может быть симптомом проблем со здоровьем. Если ваш питомец начал чрезмерно увлекаться травой, стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы исключить возможные заболевания.

Важно понимать, что желание поедать траву — это вполне нормальное поведение для собак, обусловленное их природными потребностями. Пока ваш питомец не проявляет признаков болезни, вы можете не беспокоиться по этому поводу.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Собака ест много травы и рвет, нужно к ветеринару или это нормально?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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