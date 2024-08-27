Признаки, что ваша собака вас не уважает: как вернуть авторитет

Как вернуть уважение своей собаки: советы по воспитанию

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Человек, которому не удалось заслужить уважение со стороны своей собаки, наверняка столкнется с множеством проблем. Такому хозяину будет крайне сложно воспитывать питомца и эффективно взаимодействовать с ним. Вряд ли такой пес станет настоящим другом. Однако, если человек вовремя заметит тревожные сигналы, то шансы завоевать авторитет все же остаются. Для этого потребуется исправить ошибки и изменить подход к воспитанию животного.

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Какие явления свидетельствуют о том, что пес не видит в человеке настоящего лидера?

Игнорирование команд

Это, пожалуй, самый явный признак того, что питомец не уважает своего хозяина. Если человек завоевал авторитет, собака будет выполнять команды. Но если животное отказывается реагировать на команды или выполняет их лениво и неохотно, это указывает на серьезные проблемы. Однако не стоит сразу делать выводы — иногда игнорирование команд может быть связано со стрессом или проблемами со здоровьем у питомца.

Агрессия

Агрессивное поведение собаки по отношению к хозяину — еще один признак отсутствия уважения. Даже легкое рычание на человека, не говоря уже об укусах, должно насторожить. Пес, который считает нормальным проявлять агрессию к своему хозяину, нуждается в перевоспитании. В таких случаях, возможно, потребуется помощь кинолога.

Нарушение личного пространства

Если собака часто заходит на территорию, где ей запрещено находиться, или без разрешения запрыгивает на кровать, где лежит хозяин, это говорит о том, что животное не уважает личное пространство человека. Подобное поведение свидетельствует о неуважении и стремлении собаки стать лидером, управляя людьми, с которыми она живет.