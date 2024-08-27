Опасные лакомства: продукты, которые нельзя давать собакам

Вредные для собак продукты: что нужно знать владельцам

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Относительно недавно стала распространяться информация о том, что ряд "человеческих" продуктов питания представляет реальную угрозу для собак. Поэтому такие продукты должны быть спрятаны как можно дальше от вашего питомца.

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Что представляет угрозу для животного?

Шоколад и десерты с его использованием

Шоколад содержит вещество, которое чрезвычайно токсично для собак. После употребления шоколада у питомца могут проявиться признаки отравления, такие как рвота, диарея, беспокойство и учащенное сердцебиение. В этом случае важно как можно скорее обратиться к ветеринару. Кроме того, употребление шоколада может привести к серьезным проблемам с почками, что крайне опасно для здоровья собаки.

Авокадо

Хотя авокадо является невероятно полезным фруктом для человека, для собак он токсичен. Опасен весь плод, включая кожуру и косточку. Употребление авокадо может вызвать у собак серьезные проблемы, такие как расстройства пищеварения, панкреатит и даже отравление, что может привести к печальным последствиям.

Виноград и изюм

Виноград и изюм также представляют серьезную опасность для собак. Они могут вызвать тяжелое отравление, а также привести к серьезным заболеваниям почек. Даже небольшое количество этих фруктов может быть опасным, поэтому их следует держать подальше от питомцев.