Что больше всего любят делать кошки: пять главных увлечений мурлык

Что кошки любят больше всего: от сна до наблюдения за птицами

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Питомцы действительно во многом похожи на своих владельцев, включая наличие любимых занятий. В этой статье мы расскажем о том, что больше всего любят делать кошки — ведь вам наверняка интересно узнать о предпочтениях ваших мурлык.

Фото: Wikipedia by George E. Koronaios, CC BY-SA 4.0

Сон

Кошки проводят во сне около 16-20 часов каждый день. Судя по их довольному виду во время сна, этот процесс приносит им огромное удовольствие. Сон для кошек — не только время для отдыха, но и важная часть их образа жизни.

Кошачья мята

Листья кошачьей мяты содержат около 3% эфирных масел, которые обладают сильным запахом, привлекающим кошек. Эта кошачья страсть может быть полезна и для вас: например, во время дрессировки питомца. Кошачья мята помогает заинтересовать и успокоить животное, превращая обучение в увлекательный процесс.

Игры

Кошки — маленькие хищники, и они видят потенциальную добычу в любом движущемся объекте, особенно если он издает звуки. Прыжки, изгибы и захваты игрушки острыми коготками — это не только веселье, но и необходимый способ расходовать энергию и поддерживать здоровье. Ваша задача — обеспечить питомца интересными игрушками, которые будут стимулировать его активность.

Наблюдение из окна

Окно для кошек — это своеобразный телевизор, дающий возможность наблюдать за внешним миром, включая птиц и других животных. Это занятие может занять питомца на долгие часы, давая ему шанс развлекаться и следить за окружающей обстановкой.

Лакомства

Еда приносит кошкам особое удовольствие. Но если вы хотите порадовать своего любимца, учитывайте его индивидуальные предпочтения: некоторые кошки предпочитают мясные продукты, другие любят рыбу, а есть и те, кто "тащится" от овощей и фруктов. Разнообразие в рационе не только порадует питомца, но и обогатит его питание полезными веществами.