Угостите и выведите на прогулку: как сделать день вашего пса лучше

Как сделать своего питомца счастливым: прогулки, команды и угощения

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие люди с развитым чувством эмпатии стараются сделать все возможное, чтобы их собаки были счастливы. Ведь у животных нет возможности самостоятельно планировать свою жизнь или досуг, поэтому их благополучие полностью зависит от нас.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Что можно сделать для своего питомца?

Частые и длительные прогулки

Если у вас есть свободное время, особенно когда на улице стоит прекрасная погода, не раздумывая пригласите своего питомца на прогулку. Собаки обожают проводить время на свежем воздухе, и любая возможность побегать и исследовать новые места принесет им настоящий восторг.

Обучение новым командам

Не забывайте, что у вашей собаки есть не только базовые потребности, но и интеллектуальные запросы. Обучение новым командам и закрепление уже знакомых помогает удовлетворить эти потребности. Это не только развивает собаку умственно, но и укрепляет вашу связь с ней.

Угощения

Собаки радуются вкусным лакомствам так же, как дети радуются сладостям. Чтобы сделать своего питомца счастливым, периодически предлагайте ему угощения, ориентируясь на его вкусы и предпочтения. Введение разнообразных "вкусняшек" не только порадует собаку, но и обогатит ее рацион, добавив в него новые полезные элементы.