Ваша собака лает на вас? Вот что это может значить

Что означает лай собаки на хозяина: возможные причины

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Как правило, лай собаки воспринимается нами как угроза, направленная на то, чтобы напугать и прогнать обидчика. Однако это не всегда является основной причиной. Собака может лаять не только для того, чтобы продемонстрировать свою силу и напугать кого-то.

Фото: flickr.com by Scott Beckner, CC BY 2.0

Почему пес может "повысить голос" на своего владельца?

Приступ радости

Эксперты отмечают, что когда собака испытывает сильное счастье, она не всегда может контролировать свои эмоции. Например, если любимый хозяин вернулся после долгого отсутствия, реакция собаки может быть непредсказуемой. В приступе радости пес может облаять своего владельца, просто потому что слишком рад его видеть.

Неожиданность

Если собака расслаблена и отдыхает, любое резкое движение или звук со стороны человека могут напугать ее. В таком случае лай становится автоматической реакцией на внезапный страх.

"Заигрывание"

Не стоит забывать, что собаки, как правило, очень зависимы от внимания своего владельца. Если человек долго игнорирует питомца, лай может стать своего рода "заигрыванием" — способом привлечь внимание.