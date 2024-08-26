Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Офтальмолог Куренков: школьнику с близорукостью не надо садиться за первую парту
Какие товары были самыми популярными у россиян этим летом
Дефицит некоторых гормонов способен вызвать ухудшение памяти — невролог
Учёные из Дармштадта и Бата: большие языковые модели не опасны
Вред белого хлеба и опасность добавок
Почему уходовые продукты не работают: три ключевых момента
Новая система отпечатков пальцев в Турции не создаст трудностей для россиян
В Германии растёт число банкротств
Троицк занял первое место по Новой Москве по росту цен на новостройки

Ваша собака лает на вас? Вот что это может значить

Что означает лай собаки на хозяина: возможные причины
1:13
Зоосфера » Собаки

Как правило, лай собаки воспринимается нами как угроза, направленная на то, чтобы напугать и прогнать обидчика. Однако это не всегда является основной причиной. Собака может лаять не только для того, чтобы продемонстрировать свою силу и напугать кого-то.

Что означает лай собаки на хозяина: возможные причины
Фото: flickr.com by Scott Beckner, CC BY 2.0

Почему пес может "повысить голос" на своего владельца?

Приступ радости

Эксперты отмечают, что когда собака испытывает сильное счастье, она не всегда может контролировать свои эмоции. Например, если любимый хозяин вернулся после долгого отсутствия, реакция собаки может быть непредсказуемой. В приступе радости пес может облаять своего владельца, просто потому что слишком рад его видеть.

Неожиданность

Если собака расслаблена и отдыхает, любое резкое движение или звук со стороны человека могут напугать ее. В таком случае лай становится автоматической реакцией на внезапный страх.

"Заигрывание"

Не стоит забывать, что собаки, как правило, очень зависимы от внимания своего владельца. Если человек долго игнорирует питомца, лай может стать своего рода "заигрыванием" — способом привлечь внимание.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Шарлотка со сливами: готовится не сложнее, чем традиционная с яблоками
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук
Туристка осталась недовольна поездкой в Абхазию из-за унизительного отношения и плохого сервиса
В Тамбовской области возрождают русское наследие и русские истоки Дмитрий Плотников Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться Андрей Николаев Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова
Ударный дрон "Ночная ведьма". Новый российский игрок на поле специальной операции
Три самых преданных породы собак на свете
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Последние материалы
Учёные из Дармштадта и Бата: большие языковые модели не опасны
Что означает лай собаки на хозяина: возможные причины
Вред белого хлеба и опасность добавок
Почему уходовые продукты не работают: три ключевых момента
Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться
Новая система отпечатков пальцев в Турции не создаст трудностей для россиян
В Германии растёт число банкротств
Троицк занял первое место по Новой Москве по росту цен на новостройки
РАЦС: украинцы называют младенцев Патриотами, Брэдами, Абрамсами
Не тратьте деньги на химикаты! Эффективные народные средства от тли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.