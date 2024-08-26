ПаркЗоо 2024: где создаётся будущее зооиндустрии

В программе выставки "ПаркЗоо" пройдут конференции и фестиваль груминга

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Организаторы выставки "ПаркЗоо" опубликовали её деловую программу. Событие пройдёт в Москве 25-27 сентября.

Фото: Own work by ArtExpoSPb2016, CC BY-SA 4.0

В рамках одного из самых крупных событий в российской зооиндустрии представлена насыщенная деловая программа, включающая важные мероприятия, такие как конференция "PROЗооРетейл", 13-й фестиваль груминга, бизнес-конференция от ООО "Милорд", а также экскурсии по выставке, которые помогут ближе познакомиться с ключевыми игроками отрасли и установить полезные деловые контакты.

Одним из центральных событий станет очная конференция "PROЗооРетейл. Тренды, формирующие зоомагазин будущего", подготовленная Академией зообизнеса "Валты". Конференция пройдет 25 сентября в конференц-зале С. Для участия в деловой программе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте выставки "ПаркЗоо".

Уточнения

Ветерина́рия также ветеринарная медицина — область научных знаний, предметом изучения которой является лечение и предупреждение болезней животных, а также различные медицинские вопросы взаимоотношения человека и животных, такие как защита людей от болезней, общих для человека и животных, и производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов. Этими же терминами обозначается соответствующая область практической деятельности. Ранее ветеринария рассматривалась как отрасль медицины. Название происходит от латинского слова veterinarius — «ухаживающий за скотом», «лечащий скот».