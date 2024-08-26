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Собаководы и кинологи против ЭШО: важная инициатива в Госдуме

В Госдума выдвинули инициативу о запрете шоковых ошейников для собак
2:10
Зоосфера

Партия "Новые люди" выступила с инициативой о внесении изменений в российское законодательство для ограничения продажи электрошоковых ошейников для собак. Депутат Госдумы Георгий Арапов направил соответствующее предложение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. По мнению автора инициативы, использование таких устройств противоречит гуманным принципам обращения с животными, закрепленным в Федеральном законе №498-ФЗ от 27.12.2018 "Об ответственном обращении с животными". Арапов отмечает, что электрошоковые ошейники наносят питомцам как физические, так и психологические травмы.

В Госдума выдвинули инициативу о запрете шоковых ошейников для собак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Руководительница зоозащитного проекта "Мы в ответе за них" Мария Гусарова также выразила обеспокоенность, подчеркнув, что электрошоковые и подобные ошейники, доступные без каких-либо ограничений, наносят серьёзный вред здоровью животных. Она добавила, что зоозащитники, кинологи и зоопсихологи единодушно выступают за запрет их продажи.

Идею депутатов поддержала и Российская кинологическая федерация. Президент РКФ Владимир Голубев заявил:

"Использование строгих и электрических ошейников неопытными владельцами часто наносит собаке вред, обусловленный невежеством и ленью хозяев. Мы считаем необходимым запретить применение электрошоковых ошейников, так как они могут причинить питомцу травмы, но не решают проблем с поведением. Особенно опасно их использование для собак с сердечными заболеваниями и эпилепсией".

На международном уровне запрет на продажу таких устройств уже активно обсуждается. Например, в Великобритании ветеринары обратились к властям с просьбой ввести запрет на электрошоковые ошейники. Аналогичные требования выдвигают специалисты во Франции, где также хотят запретить реализацию удавок. А американская сеть зоомагазинов Petco уже полностью прекратила продажу ЭШО.

Уточнения

Защита животных (зоозащита) — вид деятельности, направленной на улучшение содержания и обращения с животными, предотвращение жестокого обращения с животными. Среди современных концепций защиты животных различают благополучие животных, подразумевающее контроль за психологическим и физическим благополучием животных, и права животных, некоторые сторонники которых считают недопустимым отдельные разновидности традиционного использования животных человеком в своей хозяйственной деятельности. Они предлагают не рассматривать животных в качестве своей собственности, выступая главным образом против эксплуатации и умерщвления животных.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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