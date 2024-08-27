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Кошки говорят без слов: учёные раскрыли 300 выражений морды

Морды на все случаи жизни: что учёные узнали о кошачьей мимике
3:23
Зоосфера

Учёные зафиксировали почти 300 выражений морды у кошек в ходе исследования их внутривидового общения. Специалисты решили задокументировать, как кошки выражают свои эмоции и сигналы во время взаимодействия с себе подобными.

Морды на все случаи жизни: что учёные узнали о кошачьей мимике
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кошки — одни из самых популярных домашних животных в мире. Согласно статистике, их численность в домах людей почти в три раза превышает количество собак. Это связано с тем, что кошки привлекают людей своей независимостью, ласковым характером и способностью жить в одиночестве. Они не требуют постоянного внимания или дрессировки, ухаживают за собой и могут спокойно оставаться одни на несколько дней, если у них есть еда и вода.

Несмотря на длительную историю одомашнивания, кошки остаются загадочными существами. В отличие от собак, которые легко показывают свои эмоции, кошки могут быть более скрытными и труднодоступными. Исследователи Лорен Скотт (Медицинский центр Канзасского университета) и Бриттани Флоркевич (Лионский колледж в Бейтсвилле, США) решили разгадать эту загадку, сосредоточив свое внимание на выражениях морды кошек в их общении с другими представителями своего вида. Их работа была опубликована в журнале Behavioural Processes.

В исследовании приняли участие 53 домашних кошки, живущих в котокафе CatCafé Lounge в Лос-Анджелесе. С августа по июнь 2021 года Скотт записывала 194 минуты видео с выражениями морд кошек в моменты, когда кафе было закрыто для посетителей, а животные могли свободно взаимодействовать друг с другом. Затем Флоркевич тщательно проанализировала все движения лицевых мышц кошек, исключив движения, связанные с дыханием, жеванием и зевотой.

Результаты исследования показали 276 различных выражений морд кошек в 186 внутривидовых взаимодействиях. Каждое из этих выражений включало в среднем четыре уникальных мимических движения из 26 возможных. В этот список вошли такие движения как моргание, прищур, изменение размера зрачков, облизывание носа, движение ушами и усами. Для сравнения, у человека насчитывают 44 уникальных мимических движения, а у собак — 27.

Большая часть выражений морд (45%) была связана с дружелюбным поведением. Примерно 37% сигналов выражали агрессию, например, сужение зрачков или облизывание губ. Оставшиеся 18% учёные охарактеризовали как двусмысленные.

Исследователи также отметили, что одомашнивание привело к большему разнообразию социальных взаимодействий между кошками. Домашние кошки часто участвуют в недружелюбных взаимодействиях, но также демонстрируют множество форм привязанности, которые важны для установления социальных связей.

По мнению Скотт и Флоркевич, результаты исследования могут помочь будущим владельцам выбрать кошек, которые будут лучше ладить с другими животными, что может стать важным фактором при выборе питомца.

Уточнения

Ми́мика (от др.-греч. μιμικός «мимический, актёрский», далее из μιμέομαι «подражать») — «выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных чувств человека» или «движения мускулатуры в координированных комплексах, отражающие разнообразные психические состояния человека» (Л. М. Сухаребский, 1966).

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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