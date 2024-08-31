Какие породы собак живут меньше других: топ-10

Какие породы собак живут дольше: сравнение популярных пород

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не стоит надеяться, что внимание и хороший уход могут значительно продлить жизнь вашей собаки, поскольку у некоторых пород продолжительность жизни во многом определяется генетикой. Исследование, проведённое сотрудниками Королевского ветеринарного колледжа Великобритании, выявило породы собак с самой короткой продолжительностью жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by KensukeKobayashi, CC BY-SA 4.0

Согласно полученным данным, французские бульдоги живут меньше всех своих собратьев. Средняя продолжительность их жизни составляет всего 4,5 года. Даже самые долгоживущие французские бульдоги редко проживают больше 11 лет, что является низким показателем по сравнению с большинством других пород.

Для получения этих данных учёные на протяжении пяти лет изучали более 30 000 собак, представляющих 18 популярных пород.

Рейтинг пород собак с наименьшей продолжительностью жизни:

Французский бульдог : средний возраст — 4,53 года, максимальный возраст — 11 лет.

: средний возраст — 4,53 года, максимальный возраст — 11 лет. Английский бульдог : средний возраст — 7,4 года, максимальный возраст — 13 лет.

: средний возраст — 7,4 года, максимальный возраст — 13 лет. Мопс : средний возраст — 7,6 года, максимальный возраст — 13 лет.

: средний возраст — 7,6 года, максимальный возраст — 13 лет. Американский бульдог : средний возраст — 7,8 года, максимальный возраст — 12 лет.

: средний возраст — 7,8 года, максимальный возраст — 12 лет. Чихуахуа : средний возраст — 7,9 года, максимальный возраст — 16 лет.

: средний возраст — 7,9 года, максимальный возраст — 16 лет. Хаски : средний возраст — 9,5 года, максимальный возраст — 14 лет.

: средний возраст — 9,5 года, максимальный возраст — 14 лет. Бигль : средний возраст — 9,8 года, максимальный возраст — 14 лет.

: средний возраст — 9,8 года, максимальный возраст — 14 лет. Боксер : средний возраст — чуть более 10 лет, максимальный возраст — 15 лет.

: средний возраст — чуть более 10 лет, максимальный возраст — 15 лет. Немецкая овчарка : средний возраст — 10,2 года, максимальный возраст — 15 лет.

: средний возраст — 10,2 года, максимальный возраст — 15 лет. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель: средний возраст — около 10,2 года, максимальный возраст — 15 лет.