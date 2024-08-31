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Кошка не реагирует на кличку: 3 возможные причины

Что делать, если кошка не откликается на свою кличку
1:31
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек выбирают кличку для своего питомца без особых раздумий, отдавая предпочтение типичным именам. Однако есть и те, кто старается подобрать уникальное имя, которое отражало бы индивидуальность кошки и подчеркивало нестандартный подход самого хозяина. В обоих случаях может возникнуть неприятная ситуация: кошка просто не будет откликаться на своё имя.

Что делать, если кошка не откликается на свою кличку
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Почему кошка не реагирует на свою кличку?

Кошка не выучила кличку

Проверенные временем имена для животных часто выбираются именно потому, что они легко запоминаются. Однако редкие, сложные или длинные клички с необычными звуками могут быть трудными для восприятия кошки, и она может просто не запомнить их.

Ошибки в обучении

Не все кошки сразу понимают свою кличку; для этого им нужно время. Важно оценить свои усилия в обучении: возможно, процесс приучения к имени был неэффективным или допущены ошибки. Например, недостаточное количество повторений или некорректная интонация при произношении имени могут помешать кошке выучить его.

Кошка знает кличку, но игнорирует её

Иногда кошки, обладающие независимым характером, могут прекрасно знать своё имя, но предпочитать не откликаться на него. В таком случае питомец просто решает, что в данный момент это не заслуживает его внимания, и проявляет своё типичное кошачье упрямство.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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