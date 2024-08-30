Кто лает больше всего? Породы, о которых вы не догадывались

Существует распространённое мнение, что мелкие собаки более суетливые и склонны к частому и громкому лаю. В результате их владельцы нередко сталкиваются с жалобами от соседей. Обычно в таких обсуждениях упоминают породу чихуахуа, но на самом деле этот список гораздо шире.
Эксперты издания Forbes Advisor провели исследование, основанное на опросах владельцев собак, и пришли к неожиданным выводам о породах, наиболее склонных к лаю.
Первое место
Неожиданным лидером стала гаванская болонка. Согласно опросу, 59 % владельцев этой породы отметили её склонность к частому лаю.
Второе место
На втором месте оказался доберман пинчер. Эта порода получила жалобы от 55 % опрошенных владельцев.
Третье место
Миниатюрный шнауцер занял третье место. 54 % его владельцев признались, что их питомец склонен лаять без видимой причины.
Четвёртое место
Боксеры оказались на четвёртом месте, что для многих может быть неожиданностью. Не только 47 % владельцев отметили их склонность к лаю, но и жалобы на прыжки на людей.
Пятое место
Замыкают пятёрку лидеров сибирский хаски и вельш-корги пемброк, получив 46 % и 45 % жалоб соответственно.
Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.