Кто лает больше всего? Породы, о которых вы не догадывались

Какие породы собак склонны к частому лаю: неожиданные лидеры

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существует распространённое мнение, что мелкие собаки более суетливые и склонны к частому и громкому лаю. В результате их владельцы нередко сталкиваются с жалобами от соседей. Обычно в таких обсуждениях упоминают породу чихуахуа, но на самом деле этот список гораздо шире.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Эксперты издания Forbes Advisor провели исследование, основанное на опросах владельцев собак, и пришли к неожиданным выводам о породах, наиболее склонных к лаю.

Первое место

Неожиданным лидером стала гаванская болонка. Согласно опросу, 59 % владельцев этой породы отметили её склонность к частому лаю.

Второе место

На втором месте оказался доберман пинчер. Эта порода получила жалобы от 55 % опрошенных владельцев.

Третье место

Миниатюрный шнауцер занял третье место. 54 % его владельцев признались, что их питомец склонен лаять без видимой причины.

Четвёртое место

Боксеры оказались на четвёртом месте, что для многих может быть неожиданностью. Не только 47 % владельцев отметили их склонность к лаю, но и жалобы на прыжки на людей.

Пятое место

Замыкают пятёрку лидеров сибирский хаски и вельш-корги пемброк, получив 46 % и 45 % жалоб соответственно.