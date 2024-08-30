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Серьёзная ошибка: чем опасен собачий корм для кошек

Различия между собачьим и кошачьим кормом: важная информация для владельцев
1:38
Зоосфера

Распространено мнение, что собачий корм опасен для кошек, но многие владельцы кошек считают эту угрозу преувеличенной. Они смело кормят своих мурлык едой, предназначенной для собак, полагая, что это безвредно. Однако такие действия могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем питомца.

Различия между собачьим и кошачьим кормом: важная информация для владельцев
Фото: openverse.org by mmechtley, CC BY-SA 2.0

Чем собачий корм отличается от кошачьего

Собачий корм содержит гораздо меньше белка по сравнению с кормом для кошек. Кроме того, он более углеводистый и менее жирный. Важные для кошек компоненты, такие как таурин и арахидоновая кислота, в собачьем корме присутствуют в недостаточном количестве. Эти вещества жизненно необходимы кошкам для поддержания здоровья.

Что будет, если кормить кошку собачьим кормом

При употреблении собачьего корма у кошки могут возникнуть серьёзные проблемы с пищеварением. Кошки являются строгими плотоядными, и их организм не приспособлен к перевариванию большого количества растительных компонентов, которые присутствуют в собачьем корме. Избыток углеводов в рационе также опасен для кошек, так как их организм не справляется с их переработкой.

Недостаток белков в собачьем корме может привести к тому, что кошка будет недополучать важные питательные вещества. Это может вызвать серьёзные заболевания, включая проблемы со зрением, сердцем, почками и печенью. Таким образом, кормление кошки собачьим кормом — это не просто ошибка, а серьёзная угроза для её здоровья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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