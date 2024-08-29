Инстинкты или привычка? Почему кошки любят "закапывать" лоток

Эксперты объяснили странности поведения кошек при посещении туалета

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки порой удивляют своими повадками, особенно после посещения туалета. Одно из наиболее заметных и часто обсуждаемых явлений — это их настойчивая привычка приводить лоток в порядок. Владельцы часто замечают, как их питомцы тщательно и упорно закапывают что-то в лотке, словно это песочница, даже если закапывать нечего.

Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

Эксперты из BBC Science Focus объясняют, что такое поведение связано с глубоко укоренившимися инстинктами. Кошки, даже живущие в квартирах и не выходящие на улицу, сохраняют этот инстинкт закапывания, который передался им по наследству.

Этот инстинкт важен для животного, так как помогает ему скрыть следы своего присутствия, что в дикой природе может спасти жизнь, позволяя избежать встречи с хищниками.

Кроме того, это действие имеет успокаивающий эффект для кошки. Она считает, что таким образом защищает себя, маскируя свой запах. Ещё одна причина, по мнению учёных, — это стремление кошки предотвратить распространение бактерий и инфекций.

Этот аспект тоже может волновать животных на инстинктивном уровне.

В итоге, людям остаётся только смириться с этим поведением своих питомцев и дать кошкам возможность удовлетворить свои инстинкты в полной мере.