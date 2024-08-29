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Как не допустить страха у кошки: важные советы для владельцев

Что делать, если кошка боится вас: советы для владельцев
2:00
Зоосфера » Кошки

Страх перед хозяином — это довольно распространённое явление у кошек. Питомец может начать бояться человека после неприятного инцидента, который оставил у него негативные ассоциации. Например, если хозяин случайно накричал на кошку, испугал её громким звуком, нечаянно сбросил с дивана или наступил на хвост, животное может начать испытывать страх.

Что делать, если кошка боится вас: советы для владельцев
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

Ещё хуже, если к физическому воздействию добавляется применение наказаний — это недопустимо и может разрушить доверие между вами и вашим питомцем. Чтобы избежать страха со стороны кошки, важно быть с ней ласковым, внимательным и стараться не создавать громких шумов, которые могут её напугать.

Но как понять, что у вашего питомца уже появился страх перед вами? Существует несколько признаков, на которые стоит обратить внимание.

Прижатые уши

Если кошка прижимает уши к голове при вашем появлении, это тревожный знак. Животное инстинктивно пытается защитить свои органы слуха, возможно, опасаясь, что вы можете причинить ей вред.

Избегание прикосновений

Если кошка раньше охотно принимала ласки, но теперь старается их избегать, это может свидетельствовать о том, что она боится вас. Такое поведение — результат страха.

Держится на расстоянии

Кошка, которая боится своего хозяина, будет стараться находиться как можно дальше от него. Она может избегать вашего общества и проводить больше времени в одиночестве.

Прятки

Если вы пытаетесь подойти к питомцу, а он начинает прятаться, это явный признак страха. Иногда кошка может найти такое укромное место, что найти её будет весьма сложно.

Игнорирование лакомств

Когда кошка испытывает страх, даже любимые лакомства могут не заинтересовать её. Это поведение также указывает на глубокое чувство тревоги.

Уточнения

Страх — эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности, которая в свою очередь может представлять угрозу жизни человека. == Литература == Щербатых Ю. В., Ивлева Е. И. Психофизиологические и клинические аспекты страха, тревоги и фобий. - Воронеж, 1998.- 282 с. ISBN 5 88242-094-6 Щербатых Ю. В., Психология страха. - М.:Эксмо, 2007.- 512 с. ISBN 978-5-699-11053-7

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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