Учёные: на склонность кошки царапаться влияют характер, дети и стресс

Почему одни кошки царапаются, а другие — нет: учёные объяснили, что влияет на поведение питомца

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Группа ученых из Турции, Канады и Португалии выяснила, почему некоторые домашние кошки склонны чаще царапаться. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Veterinary Science, показало, что на эту привычку влияют такие факторы, как характер кошки, наличие маленьких детей в доме и тип ежедневных игр.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исследователи изучили поведение 1211 кошек и пришли к выводу, что главной причиной царапанья является стресс. Например, присутствие маленьких детей, особенно младшего возраста, повышает уровень стресса у кошек, что увеличивает вероятность того, что они будут царапаться.

Тип игр также оказался важным фактором. Длительные игровые сессии могут повысить уровень стресса, что приводит к нежелательному поведению. Важно и время, в которое кошка играет: если она активна ночью, то с большей вероятностью будет царапаться днем. Кратковременные игры, имитирующие охоту, помогают кошкам реализовать свои охотничьи инстинкты, снижая стресс и уменьшая количество царапин.

Характер кошки также играет роль. Если питомец склонен к агрессии и не любит общение, владельцам рекомендуется создать для него безопасные укрытия и оборудовать места для наблюдения с высоты, чтобы уменьшить вероятность царапин.

Размещение когтеточек в часто посещаемых кошками местах может снизить повреждение мебели. Кошки предпочитают точить когти в определенных зонах своей территории, поэтому исследователи советуют устанавливать когтеточки возле их любимых мест отдыха и привлекать внимание кошек с помощью феромонов.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Когти — в биологии ороговения на кончиках пальцев у некоторых животных;