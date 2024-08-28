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Как ваше настроение влияет на собаку: неожиданные результаты исследований

Как настроение хозяина влияет на эмоциональное состояние собаки
1:11
Зоосфера » Собаки

Собаки, как известно, обладают удивительной способностью чувствовать эмоции и настроение своих владельцев. Однако, эта связь оказывается гораздо глубже, чем многие думают. Согласно последним исследованиям, если хозяин собаки погружается в депрессию, то и его питомец вскоре начинает испытывать похожие проблемы.

Как настроение хозяина влияет на эмоциональное состояние собаки
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Учёные выяснили, что собаки чрезвычайно чутко воспринимают эмоциональное состояние человека. Они могут точно определить, когда их владелец в хорошем настроении, и также легко распознают признаки стресса или тревоги. Причём собаки улавливают эти изменения по запаху, который исходит от человека в моменты сильных эмоциональных переживаний.

Стресс и депрессия хозяина могут передаваться собаке, вызывая у неё беспокойство и тревожное поведение. Это может привести к развитию депрессии и у самого питомца. Кроме того, эксперты отмечают, что, ощущая запах стресса, собаки могут начать сомневаться в своей способности помочь или быть полезными для своего владельца, что только усиливает их собственное беспокойство.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония). Обычно также присутствуют некоторые из следующих симптомов: сниженная самооценка, потеря интереса к жизни и к привычной деятельности, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость или отсутствие энергии, расстройства сна и аппетита, суицидальные тенденции.

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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