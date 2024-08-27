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Кошатник или собачник? Узнайте, как ваш характер влияет на выбор питомца

Как характер человека влияет на выбор между кошкой и собакой
1:42
Зоосфера

Существует мнение, что владельцы кошек и собак — совершенно разные люди, и их выбор питомца определяется не просто симпатией, а скорее особенностями характера. Подобно тому, как отличаются независимые кошки и социальные собаки, так и кошатники отличаются от собачников. Недавние исследования учёных помогли выявить конкретные различия между этими группами людей.

Как характер человека влияет на выбор между кошкой и собакой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Факт первый

Собачники чаще всего более дисциплинированные, физически активные и целеустремленные люди. Эти качества помогают им достигать своих целей. Кошатники же склонны к спонтанным действиям, не любят строгое планирование и обладают более эмоциональным характером. Они креативны и легко идут на импровизации.

Факт второй

Владельцы кошек чаще всего доверчивы и открыты новому, тогда как собаководы более насторожены и внимательны к изменениям.

Факт третий

Кошатники, как правило, интроверты, которые предпочитают уединение и могут спокойно обходиться без частого общения. В противоположность им, собаководы любят общение, легко заводят новые знакомства и чаще создают семьи.

Факт четвертый

Среди владельцев кошек реже встречаются управленцы, поскольку они обладают более мягким характером. Собаководы, напротив, часто занимают руководящие позиции благодаря своим лидерским качествам.

Факт пятый

Честность и открытость — характерные черты кошатников. Собачники, с другой стороны, могут проявлять гибкость и хитрость, чтобы достичь желаемого результата.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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