Как распознать скрытые симптомы болезни у собаки

Скрытые признаки болезни у собаки: как их заметить

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Одной из главных обязанностей владельца собаки является регулярная оценка состояния здоровья питомца. При первых признаках болезни важно сразу же отвезти собаку в ветеринарную клинику. Но как распознать, что с четвероногим другом что-то не так? Очевидные признаки, такие как потеря аппетита, проблемы с дыханием, налитые кровью глаза, вялость и рвота, могут сразу привлечь внимание. Однако существуют и менее явные, но не менее тревожные признаки, о которых следует знать заранее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Поджатый хвост

Поджатый хвост — это не только признак страха или стресса, но и возможное свидетельство того, что собака испытывает дискомфорт или боль. Если хвост обычно у собаки поднят и подвижен, но вдруг он опущен, это может быть сигналом проблем со здоровьем.

Изменение походки

Если собака внезапно начинает двигаться необычно или заметно хромает, это также может указывать на возможные повреждения или болевые ощущения. Изменение походки — серьезный повод для обращения к ветеринару.

Игнорирование хозяина

Собака, которая всегда была послушной, но вдруг начала игнорировать команды или вести себя отстраненно, может страдать от какого-либо недуга. Это изменение поведения не следует оставлять без внимания — лучше проверить здоровье питомца.

Чрезмерное вылизывание

Если собака начала чрезмерно вылизывать себя, это может быть признаком боли или дискомфорта, даже если видимых повреждений на теле нет. В таком случае стоит немедленно обратиться к ветеринару.